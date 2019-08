Non si fida delle banche e nasconde tutti i suoi averi in casa nel fondo di un cassetto

Fonte : baritalianews

(Di domenica 4 agosto 2019) Una scoperta terribile quella fatta da un’anziana donna. La donna non sivae nel corso degli anni ha deciso di custodirerisparmi in undi undi un antico mobile di legno. La donna, che aveva accumulato una somma equivalente a 50 mila euro, ogni tanto andava a controllare isoldi. Un giorno però ha avuto una bruttissima sorpresaerano stati divorati dalle termiti. La donna era andata a controllare isoldi, per lei ben custoditi, perché doveva sostenere una spesa extra e doveva fare uso deirisparmi. Ma all’appertura deldell’amara sorpresa. La donna è rimasta shoccata per l’accaduto. L’anziana donna risparmiava su tutto pur di avere un bel gruzzolo di soldi da parte per ogni evenienza ma in questo caso le termiti al legno hanno preferito le banconote.

