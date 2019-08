MotoGp – Un podio per Luca Semprini | il gesto della Ducati al parco chiuso di Brno è

Andrea Dovizioso MotoGp - GP Repubblica Ceca 2019 : “Soddisfatto del podio - un pensiero a Luca Semprini” : Ci ha provato Andrea Dovizioso ma anche oggi si è dovuto inchinare. Il forlivese della Ducati è secondo nel GP della Repubblica Ceca, decimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato ceco la Rossa torna sul podio e lo fa con il “Dovi”, autore di una gara maiuscola, per larghi tratti in scia all’alfiere della Honda. Nelle ultime tornate, però, l’asso nativo di Cervera ha preso il largo e la piazza d’onore è ...

MotoGp – Marquez svela la sua strategia - Vinales e Crutchlow sorridono sul podio : le parole dei primi 3 piloti dopo il Gp di Germania : Marc Marquez svela la strategia che lo ha portato alla vittoria, Vinales e Crutchlow contenti per essere finiti sul podio: le parole dei primi 3 piloti del Gp di Germania Intervistato nel post gara Marc Marquez ha dichiarato: “strategia perfetta. La partenza non è stata delle migliori, ma già dalla seconda curva ero in testa. L’idea era di fare due giri un po’ più lenti e poi spingere. Faceva parte della strategia e ...

MotoGp - Vinales trionfa ad Assen : Marquez secondo domina il Mondiale - Quartararo sul podio davanti a Dovizioso : Fuori Valentino Rossi, ma la Yamaha fa festa ad Assen: lo spagnolo Maverick Vinales vince il Gp d'Olanda di MotoGp davanti al dominatore del Mondiale e campione in carica Marc Marquez su Honda. Terzo il francese della Yamaha Petronas Fabio Quartararo, mentre ai piedi del podio resta l'italiano Andre

Danilo Petrucci MotoGp - GP Olanda 2019 : “Siamo in un momento positivo - possiamo lottare per il podio ad Assen” : Danilo Petrucci è sicuramente reduce da un buon periodo. Il pilota della Ducati si presenta alla vigilia dell’ottavo weekend del Mondiale 2019 di MotoGP, ad Assen (Olanda), con tanta fiducia, visti i tre podi ottenuti nelle ultime tre apparizioni: la vittoria al Mugello e i due terzi posti in Francia e in Catalogna. Un momento positivo per il ducatista che, inizialmente in difficoltà nella gestione della pressione in qualità di pilota ...

Alex Rins MotoGp - GP Olanda 2019 : “Speriamo di vedere un gruppo compatto anche quest’anno. Volevo il podio a Barcellona” : Alex Rins si avvicina al GP d’Olanda con tanta voglia di riscatto addosso, dopo gli ultimi due quarti posti consecutivi che sanno un po’di beffa visto che in entrambe le occasioni lo spagnolo ha avuto buone possibilità per tornare sul podio, risultato ormai assente da Jerez. La costanza di rendimento del centauro in sella alla Suzuki continua a stupire, con l’unico vero buco della stagione occorso a Le Mans, ma sembra sempre ...

MotoGp – Danilo Petrucci incrocia le dita : “spero di finire a podio. Ad Assen farà caldo - ma non vorrei un’altra Barcellona” : Danilo Petrucci incrocia le dita per la gara di Assen: il pilota Ducati spera di finire ancora sul podio e si augura che, nonostante il caldo, non ci siano cadute in stile Barcellona Archiviato il Gp di Barcellona con le relative polemiche che si è portato dietro, la MotoGp si sposta in Olanda per la gara del weekend che si svolgerà sul circuito di Assen. Dopo il buon terzo posto ottenuto in Catalogna, Danilo Petrucci si approccia alla ...

MotoGp - GP Olanda 2019 - Andrea Dovizioso : “Dobbiamo restare concentrati”. Danilo Petrucci : “Voglio continuare a lottare per il podio” : Dopo un GP di Catalunya non andato come sperato, il Ducati Team è pronto a tornare protagonista sulla pista di Assen, dove questo fine settimana andrà in scena il GP di Olanda, ottavo round del Mondiale MotoGP. Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci cercheranno di sfruttare al meglio gli aggiornamenti provati nei test di Montmeló per ridurre il gap in classifica da Marc Márquez, da cui hanno rispettivamente 37 e 43 punti di svantaggio. I due piloti ...

MotoGp - a Montmelò vince Marc Marquez dopo lo "strike" di Jorge Lorenzo. Petrucci sul podio : Marc Marquez ha vinto il Gran Premio di Catalogna valido per il Mondiale della MotoGp, sul circuito del Montmelò. Lo spagnolo della Honda ha preceduto sul traguardo il francese Fabio Quartararo su una Yamaha del Team Petronas e Danilo Petrucci su Ducati. Con questa vittoria Marquez allunga in vetta

Danilo Petrucci MotoGp - GP Catalogna 2019 : “Questo podio vale come la vittoria del Mugello - ho faticato tantissimo…” : Danilo Petrucci conquista il gradino più basso del podio nel Gran Premio di Catalogna 2019 della MotoGP ma sorride come se avesse vinto, al termine di un fine settimana quanto mai complicato sia per il pilota umbro, sia per la Ducati. Le sue parole rilasciate a Sky Sport al termine della gara del Montmelò confermano queste sensazioni. “Questo terzo posto lo metto alla pari della vittoria del Mugello – spiega il numero 9, ora al terzo ...