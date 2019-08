Woody Allen | «La caccia alle streghe prima o poi finirà»

“Un giorno di pioggia a New York” - Woody Allen torna romantico : C'è la Grande Mela, Manhattan, c'è l'amore, i giovani protagonisti, il cinema e l'intreccio sofisticato. Woody Allen torna alla commedia romantica con il suo prossimo film "Un giorno di pioggia a New York", dal 10 ottobre al cinema (distribuito da Lucky Red), di cui è stato diffuso il trailer. Sullo sfondo di una poetica New York, due giovani fidanzatini del college, Gatsby e Ashleigh, arrivano per trascorrere un weekend di coppia, ma i loro ...

Venezia 76 film in concorso - da Woody Allen a Martin Scorsese ma anche Toni Servillo e Favino - tutti i rumors secondo l’Hollywood Reporter : Venezia 76, i possibili 20 film in concorso secondo l'Hollywood Reporter. Il quotidiano americano ha predetto "Il Traditore" a Cannes Cominciano a scaldarsi i motori per la Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia 76. Il 25 luglio Paolo Baratta e Alberto Barbera sveleranno il programma ufficiale alla ...

Venezia 76 film in concorso - da Woody Allen a Martin Scorsese ma anche Toni Servillo e Favino - tutti i rumors secondo l’Hollywood Reporter : Venezia 76, i possibili 20 film in concorso secondo l'Hollywood Reporter. Il quotidiano americano ha predetto "Il Traditore" a Cannes Cominciano a scaldarsi i motori per la Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia 76. Il 25 luglio Paolo Baratta e Alberto Barbera sveleranno il programma ufficiale alla ...

Woody Allen : “Non ho mai pensato di ritirarmi. Probabilmente morirò sul set” : FQ Magazine Lucio Battisti sarà disponibile online: “Il suo canto libero” nelle piattaforme streaming, da Spotify ad Apple Music “Non ho mai pensato di ritirarmi e andare in pensione”. Provaci ancora Woody Allen. La presentazione a San Sebastian del nuovo film dell’autore di Manhattan, con lui e il cast immortalati in foto modello scalinata di ...

Woody Allen continua a lavorare : "Dovessi morire - accadrà sul set di un film" - : Alessandro Zoppo Nonostante la gogna mediatica, il regista non pensa di abbandonare il cinema: lo conferma a San Sebastián, dove domani iniziano le riprese della sua nuova commedia “Non ho mai pensato al ritiro”: così Woody Allen, nel corso di una conferenza stampa a San Sebastián, dove domani inizieranno le riprese del suo nuovo film, ha risposto alle domande di chi gli chiedeva della gogna mediatica di cui è vittima negli Stati ...

Woody Allen debutta alla Scala di Milano : “È come il palazzo di Cenerentola” : A 83 anni il regista americano approda al Teatro alla Scala di Milano, portando in scena l'opera di Giacomo Puccini "Gianni Schicchi", un'opera breve e divertente che Woody Allen ha già diretto nel 2008 a Los Angeles: "Ma se qualcuno mi avesse detto che un giorno avrei diretto alla Scala, gli avrei dato del pazzo."Continua a leggere

Woody Allen : regia alla Scala e poi film : 6.40 Mai gli sarebbe "passato dall'anticamera del cervello" di dirigere un'opera, ma poi si è "divertito moltissimo".Così Woody Allen il geniale attore, scrittore e regista americano con all'attivo 51 film, cambia prospettiva, lascia la cinepresa (solo per poco, sia chiaro) e presenta la sua regia del pucciniano Gianni Schicchi, in scena al Teatro alla Scala di Milano dal 6 al 19 luglio Dopo questa esperienza, Allen ha annunciato l'inizio del ...

Woody Allen alla Scala : "L'Europa mi ha sempre voluto bene" - : Debutto alla Scala di Milano per Woody Allen nell'insolita veste di regista d'opera e porterà in scena la sua versione dell'opera comica di Puccini "Gianni Schicchi", presentata in una conferenza stampa a Milano. "L'Europa mi ha sempre voluto bene, anche quando i miei film in America non sono stati accolti benissimo, qui da voi erano un successo", ha detto il regista newyorchese che si è detto un "grande ammiratore della cinematografia europea". ...

Woody Allen regista alla Scala con il suo Gianni Schicchi : alla Scala era stato solo da spettatore per il Macbeth di Verdi nel 1997. Ora Woody Allen torna nel tempio della musica milanese

Woody Allen alla Scala con il suo Gianni Schicchi : C'è qualcuno che crede ancora in questo nostro disgraziato continente dilaniato sugli stessi valori del diritto e della tolleranza su cui è fondato, ha 83 anni, è americano, è stato travolto come tanti dalla caccia agli stregoni #MeToo, per lui non è ancora iniziata la riabilitazione e si chiama Woo

Festival di Venezia 2019/ I nuovi film di Roman Polanski e Woody Allen al Lido? : Festival di Venezia 2019, prime voci in attesa dell'attesa conferenza stampa: Roman Polanski e Woody Allen potrebbero fare tappa al Lido.

Woody Allen ricomincia dalla Spagna : nuovo film dopo il boicottaggio : Per molti era la fine di tutto. Invece Woody Allen Woody Allen sta per tornare dietro la macchina da presa. Il prossimo mese, infatti, inizieranno le riprese a San Sebastian, in Spagna del suo nuovo ...

Il Me Too non ferma Woody Allen : al via il nuovo film - : Alessandro Zoppo Il regista newyorkese, colpito dalle accuse di molestie, non si ferma: girerà in Spagna il suo prossimo lungometraggio, stavolta a San Sebastián Woody Allen continua a girare. Come annunciato da Variety, il regista newyorkese è pronto a tornare dietro la macchina da presa per le riprese del suo prossimo film. Dieci anni dopo Vicky Cristina Barcelona, Allen sarà di nuovo in Spagna, stavolta a San Sebastián, per i ciak ...