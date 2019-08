Animatrice Costa Fortuna si ferisce a bordo | evacuata a Sanremo

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 3 agosto 2019) Fabrizio Tenerelli Unafilippina che prestava servizio sulla nave da crocieraè rimasta ferita nella tarda serata di ieri, dopo essere scivolata in cabina. La giovane è stata subito sbarcata ae ricoverata in ospedale Unafilippina, di 28 anni, in servizio sulla nave da crociera, partita dal porto di Genova e diretta a Marsiglia, è rimasta gravemente ferita nella tarda serata di ieri, a poche miglia al largo di, pare dopo essere scivolata mentre si trovava in cabina. E’ stata la compagna di stanza a lanciare l’allarme, mentre il comandante ha subito avvisato la Guardia Costiera. Sul posto è intervenuta la motovedetta Cp864 partita dae coordinata dalla centrale operativa di Imperia. La ventottenne è stata “” assieme al medico di, che le ha prestato le prime cure. Sbarcata al Porto ...