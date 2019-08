Google conferma | niente registrazione schermo e Modalità scura automatica su Android Q

Stadia : Google conferma il supporto al multiplayer e svela altri dettagli sulla piattaforma streaming : Tra le ultime novità su Stadia condivise da Google, è emerso che fortunatamente non perderemo l'accesso ai giochi sulla piattaforma anche se il publisher deciderà di uscire dal servizio streaming. Questa è una delle cose che il gigante della tecnologia ha rivelato in un aggiornamento completo delle FAQ del servizio in cui Google promette che una volta acquistato il gioco sulla sua piattaforma, avremo il diritto di riprodurlo. Ciò significa che ...

L'App Google 10.20 conferma le novità per il Display Ambient e rivela nuovi dettagli : Ancora un aggiornamento in beta per l'App Google che arriva così alla versione 12.20 con numerosi dettagli sulle novità per il Display Ambient e non solo.

L'App Store va sempre bene e si conferma più redditizio del Google Play Store anche nel primo trimestre del 2019 : Stando ad un nuovo report di Sensor Tower, le app pubblicate dai principali 100 editori di Google Play Store e App Store hanno generato 130,4 milioni di dollari di spesa

Google Pixel 4 è il protagonista di nuovi disegni CAD che confermano i "punti chiave" : Google Pixel 4 è il protagonista di questi due nuovi disegni CAD, condivisi dal noto leaker Ben Geskin: andiamo a scoprire e a confermare alcuni dettagli riguardanti i prossimi smartphone targati Google.

Google conferma che il trojan Triada è stato pre-installato su vari dispositivi Android : Google ha confermato nelle scorse ore che nel 2017 dei criminali sono riusciti a pre-installare una backdoor avanzata su dispositivi Android. Ecco come