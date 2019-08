Droni più sicuri sulle città | Telespazio sperimenta nuove tecnologie satellitari

Fonte : meteoweb.eu

(Di venerdì 2 agosto 2019), una joint venture tra Leonardo (67%) e Thales (33%), nell’ambito dell’iniziativa Torino City Lab/DORALab, promossa dal capoluogo piemontese in collaborazione con ENAC, TIM e Politecnico di Torino, ha svolto con successo nei giorni scorsi una campagna di volili (Full Flight View) con diverse piattaforme SAPR (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto). Sono stati utilizzati i velivoli del partner ADPM Drones, equipaggiati conmesse a disposizione da, e-GEOS, DBW Communication e MPB. Full Flight View (F2V), un progetto totalmente finanziato dalle aziende del team industriale guidato da, è stato ideato con finalità di pubblica utilità, in particolare per testareprocedure di safety nell’utilizzo dei, di interesse per ENAC, e per sviluppare prodotti e servizi applicativi innovativi finalizzati al controllo del territorio ...

