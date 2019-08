Doveva essere una rivoluzione | non è neanche un petardo

Arrestato un furbetto del cartellino in Calabria. Doveva essere a scuola - ma gestiva una piscina : La Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha Arrestato, in flagranza di reato, un dipendente pubblico che, approfittando del fatto che prestava servizio in una sede periferica, si assentava abitualmente e arbitrariamente dal posto di lavoro. Le Fiamme Gialle hanno scoperto come un impiegato di un istituto scolastico di Villa San Giovanni si allontanasse durante l'orario di servizio, recandosi, con cadenza quotidiana, per andare presso una piscina ...

"Mio figlio Finn è un ragazzo riflessivo - Doveva essere terrorizzato" : “Siamo sotto choc, non so come descrivere questo momento, ci sembra un incubo da cui ci sveglieremo. Ma sentiamo che il mondo ci è caduto addosso”. Parla alla Stampa Leah, mamma di Finnegan Elder Lee, l’autore materiale dell’assassinio del vice brigadiere Mario Cerciello Rega, con 11 coltellate. Si dice “quanto più vicina possibile” al dolore della famiglia del carabiniere, si dice ...

Carola Rackete - Antonio Di Pietro : "I giudici devono sempre applicare le leggi - Doveva essere arrestata" : La decisione del gip di Agrigento, Alessandra Vella, sulla mancata convalida d'arresto di Carola Rackete, è contraria anche al pensiero di Antonio Di Pietro. "Sul piano tecnico-giudiziario - spiega nella puntata di lunedì 8 luglio di Quarta Repubblica - io avrei convalidato quell'arresto". L'ex magi

F1 - Nico Rosberg sul caso Leclerc-Verstappen : “L’olandese Doveva essere penalizzato anche se…” : I fatti del GP d’Austria 2019, nono round del Mondiale di F1, hanno suscitato la curiosità di tanti. Lo spettacolo in pista e il duello all’ultimo sangue tra il ferrarista Charles Leclerc e l’olandese della Red Bull Max Verstappen sono stati i tratti caratterizzanti della corsa domenicale. Ad esprimere la propria idea su quanto accaduto a Spielberg è stato il campione del mondo del 2016 Nico Rosberg che, attraverso il suo ...

Doveva essere un anno di adattamento - ma per Fabian è stata la stagione perfetta : La stagione perfetta di Fabian Ruiz sta proseguendo in Nazionale e a vele spiegate, scrive il Corriere dello Sport. Se non ci fosse stato qualche infortunio di troppo e quella febbre strana, si potrebbe parlare di en-plein. Per lui il Napoli l’estate scorsa ha pagato una clausola rescissoria di 30 milioni. Fabian non si è fatto mancare niente, tra campionato, coppe, nazionale maggiore e Under 21 e ha fatto tutto nel miglior modo possibile. Una ...

Come Dovevano essere svolte le tracce della prima prova : Tipologia A, 1- Qui la soluzioneRisvegli di Ungaretti: una poesia sul tema della rinascita”Nella lirica “Risvegli” Ungaretti affronta il tema della rinascita. In seguito alla dolorosa esperienza della guerra, combattuta in prima persona, il poeta si sente Come rinascere dopo aver vissuto altre vite, lontane dal suo spazio e dal suo tempo, Ungaretti si sente continuamente perso in questa dimensione estranea in cui si trova e ...

Inizialmente John Wick Hex di Bithell Games Doveva essere un "XCOM con un solo personaggio" : John Wick Hex di Bithell Games è un intrigante titolo strategico, non solo perché presenta l'iconico personaggio di John Wick. Se vi aspettavate un titolo pieno di azione rimarrete delusi, perché lo sviluppatore ha scelto per un'impostazione molto diversa. Inizialmente si pensò a un gioco in stile XCOM, ma il team non era per nulla soddisfatto di uno strategico a turni.DualShockers ha parlato con il boss dello studio Mike Bithell all'E3 2019, ...

Julia Roberts il finale di Pretty Woman Doveva essere triste : Chi non ha visto almeno una volta il film degli anni 90 “Pretty Woman”, ha permesso di entrare nell’immaginario collettivo e nella storia del cinema. Eppure il film con protagonisti Julia Roberts e Richard Gere non doveva finire così. Chi non ha mai sognato guardando la storia della prostit…ta Vivian, salvata e “coccolata da un “principe azzurro” moderno, un uomo ricco e affascinante come Richard Gere? Eppure ...

Inizialmente Star Wars Jedi : Fallen Order non Doveva essere un gioco di Star Wars : Star Wars: Jedi Fallen Order è un progetto inaspettato di Respawn Entertainment. Lo studio è più conosciuto per i suoi sparatutto in prima persona, tra cui la serie Titanfall e, più recentemente, Apex Legends. Jedi Fallen Order segna la prima incursione dello studio nel genere action adventure in terza persona, ma, durante l'E3 2019, il director, Stig Asmussen, ha rivelato che il progetto non era originariamente un titolo di Star Wars - la ...

La (seconda) partita che non Doveva essere giocata : Venezia-Salernitana : Non sarà la partita più lunga nella storia del calcio italiano, sicuramente sarà una delle più assurde. Merito, o colpa, ancora una volta della ineffabile serie B che, tra commissari straordinari, organi giudicanti oppure di governo regolarmente eletti, non sbaglia un colpo, lasciando sempre a bocca

Clarissa Marchese chiede di nuovo scusa e rivela : “Il matrimonio Doveva essere diverso” : Clarissa Marchese news matrimonio: le dichiarazioni a Uomini e Donne Magazine Clarissa Marchese è tornata a parlare dello sfogo avuto subito dopo il matrimonio con Federico Gregucci. Uno sfogo inatteso e piuttosto acido che in poche ore ha fatto perdere consensi all’ex tronista di Uomini e Donne. Miss Italia 2014 ha prontamente chiesto scusa il […] L'articolo Clarissa Marchese chiede di nuovo scusa e rivela: “Il matrimonio ...

Massacra infermiere e poi scappa! Doveva essere espulso : Ha Massacrato di botte un infermiere nella sala d'attesa del Policlinico Umberto I di Roma ed è fuggito. E' successo domenica sera e il responsabile, un 41enne nigeriano, è ancora in fuga. Il tremendo video dell'aggressione è stato pubblicato su Twitter da Giorgia Meloni. L'uomo, in attesa di essere rimpatriato, era in ospedale perché si era ferito alla testa nella camera di sicurezza dove era stato portato dopo l'arresto, per aver aggredito dei ...