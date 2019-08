Temptation Island 2019 | Massimo Colantoni parla della sua ex Ilaria | Ha professato

Fonte : blogo

(Di venerdì 2 agosto 2019) Il percorso disi è concluso drasticamente con la finestoria insieme alla sua ormai ex fidanzataTeolis. Le 4 settimane l'uno lontano dall'altra hanno portato ad un esito infelice per la coppia che ha confermato (separatamente) la finestoria anche durante lo speciale "Un mese dopo" andato in onda martedì 30 luglio su Canale 5.Dalle pagine del magazine di Uomini e Donneracconta la sua esperienza a partire dal momento in cui ha scelto di parteciparvi: Prima di entrare anon mi ero prefissato nessun epilogo, né positivo né negativo, riguardante la nostra relazione. Mi ero solamente ripromesso di vivermi a pieno quest’esperienza e, allo stesso tempo, che lei (, ndr) facesse lo stesso. I primi giorni nel villaggio sono stati caratterizzati soprattutto dalla conoscenzatentatirce nonché ...

