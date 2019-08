Salvini a nervi tesi | «Minacce da una zingaraccia Migranti? Mi sono rotto le p» Di

Governo - per ora è solo crisi di nervi. Su Salvini monta la pressione del Nord : Il logorio del rapporto tra gli alleati gialloverdi è vicino al livello di guardia. Ma per adesso la crisi è solo di nervi e nel Governo è guerra di...

Fondi russi alla Lega - Bisignani : “ Salvini ? Sua tenuta di nervi molto fragile e debole. Sua reazione è da ragazzo viziato” : “Caso russi a- Lega ? Di questa vicenda mi preoccupa molto più un altro aspetto rispetto all’inchiesta aperta d alla Procura di Milano. Il problema vero è la tenuta di nervi di Salvini che si è sciolta come neve al sole. Pensavamo di avere un leader forte e carismatico che invece ha dimostrato di essere molto debole e fragile . Come ha reagito a queste prime notizie è veramente da ragazzo viziato“. Sono le parole dell’ex giornalista ...

Travaglio intervista Di Battista : “Salvini cerca pretesto per far cadere il governo - M5s mantenga i nervi saldi” : “Matteo Salvini si contrasta dicendo i ‘no’ giusti e mantenendo i nervi saldi: a mio modo di vedere sta cercando ogni pretesto per buttare giù il governo. E noi dobbiamo mantenere i nervi saldi. È nell’interesse del Paese non tornare a votare perché ci sono cose importanti da fare”. A dirlo, in una videointervista col direttore de Il Fatto Quotidiano, Marco Travaglio, l’esponente del M5s, Alessandro Di Battista, che ...