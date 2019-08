Fonte : agi

(Di giovedì 1 agosto 2019) La nuova frontiera dello smartwatch è l'italianissimo Get: un dispositivo multifunzione che sfrutta il principio fisico della conduzione ossea consentendo di avvicinare l'indice all'per ascoltare contenuti,a notifiche ed effettuare pagamenti, dicendo addio ad auricolari, altoparlanti e display. A produrlo è la startup italiana Deed, nata nel maggio 2016 nell'incubatore I3P del Politecnico di Torino e accelerata da TIM WCAP. Dopo aver ricevuto finanziamenti per 700 mila euro, è approdata sul mercato internazionale attraverso una campagna di crowdfunding su una delle più importanti piattaforme statunitensi, Kickstarter. Un'iniziativa che ha consentito a Deed di raccogliere 100 mila dollari e di posizionarsi all'interno di un mercato caratterizzato da un pubblico maturo ed esigente, come quello americano, in un contesto in cui la domanda ...

WangsonAdele : Rispondere al telefono poggiando un dito all'orecchio. E' #Get lo #smartwatch tutto italiano #innovazione - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Rispondere al telefono poggiando un dito all'orecchio. E' #Get, lo smartwatch tutto italiano - Agenzia_Italia : Rispondere al telefono poggiando un dito all'orecchio. E' #Get, lo smartwatch tutto italiano -