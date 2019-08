Palermo : ambasciatore Corea in visita in città : Palermo, 1 ago. (AdnKronos) – L’ambasciatore della Repubblica di Corea Hee-seok Kwon, insediatosi in Italia da pochi mesi, è da oggi in visita ufficiale a Palermo dove resterà fino a sabato, insieme al consigliere economico dell’ambasciata. Accompagnato dal console onorario della Repubblica di Corea in Sicilia Antonio Di Fresco, l’ambasciatore incontrerà in questi giorni i rappresentanti delle più importanti ...