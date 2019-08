Mediaset | fiducia sul 2019 anche grazie alla Champions

Fonte : calcioefinanza

(Di giovedì 1 agosto 2019) L’amministratore delegato di Publitalia 80, Stefano Sala, si dice fiducioso sull’andamento della raccolta pubblicitaria diper i prossimi mesi del 2109,all’accordo raggiunto con Sky per trasmettere una partita in chiaro diLeague per la stagione-2020. «Presentiamo un’offerta di prodotto in autunno solida, un modello incentrato sull’autoprodotto corroborato dagli ottimi … L'articolosul

Blasco1071 : Ogni giorno, ormai nella giustizia non c'è più fiducia. - RedazioneLaNews : 20:08 | Cc ucciso, padre di Gabriel:su foto mio figlio bendato fiducia in pm - MassimoDraghi4 : -