Mario Cerciello Rega | dubbi sulle relazioni di servizio dei carabinieri | i magistrati

Carabiniere ucciso a Roma - Vittorio Sgarbi dedica una via a Sutri a Mario Cerciello Rega : A Mario Cerciello Rega, il vice brigadiere dell'Arma dei Carabinieri ucciso con 11 coltellate nella notte tra il 25 e il 26 luglio a Roma, sarà dedicata una via a Sutri, il piccolo comune della Tuscia di cui è sindaco Vittorio Sgarbi. La decisione è maturata alcuni giorni fa "ma solo oggi - spiega S

Mario Cerciello Rega - ecco il coltello che ha ucciso il carabiniere : foto impressionante : ecco il coltello che ha ucciso il vicebrigadiere dei carabinieri Mario Rega Cerciello. Nella foto si vede l'arma del delitto impugnata da Elder Finnegan Lee e affondata nel torace del militare ben 11 volte. Quando i militari lo hanno trovato, nel controsoffitto della camera 109 dell’hotel Le Meridie

Mario Cerciello Rega - un dubbio atroce : sicuri che fosse in servizio? Cosa spunta nell'ordinanza : Omissis, dettagli mancanti, piccoli misteri. Non è ancora tutto chiaro sulla morte di Mario Rega Cerciello, il vicebrigadiere assassinato a Roma dai due balordi americani. Una delle ipotesi circolata nelle ultime ore è che per qualche ragione i due carabinieri, Cerciello e Andrea Varriale, fossero f

Vittorio Feltri su Mario Cerciello Rega : "Chi comanda i carabinieri deve aver perso la testa" : La tragedia di Roma, l'assassinio del vicebrigadiere, è ancora molto nebulosa e piena di perché senza risposte. Anzitutto non si capisce come abbia fatto un ragazzo americano notoriamente svitato a giungere in Italia con un coltello - lama di 18 centimetri - nel bagaglio personale. In che maniera un

I 6 punti fermi dell'indagine sull'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega : Il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, la sera in cui è stato ucciso con 11 coltellate, non aveva la pistola di ordinanza. È il dettaglio fondamentale, e fino ad oggi sconosciuto, emerso nella conferenza stampa organizzata presso il comando provinciale dei carabinieri di Roma con la partecipazione dei magistrati della procura. "Solo lui sa perché non aveva l'arma - ha spiegato il generale Francesco Gargaro -, l'aveva lasciata il caserma, ...

I 6 punti fermi sull'indagine dell'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega : Il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, la sera in cui è stato ucciso con 11 coltellate, non aveva la pistola di ordinanza. È il dettaglio fondamentale, e fino ad oggi sconosciuto, emerso nella conferenza stampa organizzata presso il comando provinciale dei carabinieri di Roma con la partecipazione dei magistrati della procura. "Solo lui sa perché non aveva l'arma - ha spiegato il generale Francesco Gargaro -, l'aveva lasciata il caserma, ...

Mario Cerciello aveva dimenticato la pistola. Gli inquirenti : non c'era tempo per reagire : «Mario Cerciello Rega non aveva la pistola, l'aveva dimenticata, è stata probabilmente una dimenticanza, ma ciò non toglie che non aveva alcuna possibilità di...

Il video della conferenza stampa di carabinieri e procura sull’omicidio di Mario Cerciello Rega : La prima dal giorno della morte del carabiniere a Roma, in cui hanno spiegato a che punto sono le indagini e come sono andate le cose

Alessandro Di Battista : "I killer di Mario Cerciello Rega - figli dell'impero Usa - paghino tutto in Italia" : “I responsabili dell’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega paghino tutto e soprattutto paghino in Italia nonostante siano figli dell’impero statunitense”. Parola di Alessandro Di Battista che in un lungo post su Facebook dice la sua sulla vicenda.L’ex deputato del Movimento 5 stelle se la prende poi con Matteo Salvini: “Il Ministro dell’Interno, responsabile della sicurezza sul nostro territorio, ...

FUNERALI CARABINIERE - DOLORE E LUTTO/ Folla a Salvini "giustizia per Mario Cerciello" : FUNERALI CARABINIERE ucciso, DOLORE e LUTTO per Cerciello Rega: streaming video Rai. La moglie 'ti amerò sempre'. Folla a Salvini 'fai giustizia per Mario'

I funerali del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega - il carabiniere ucciso a Roma : C'è uno striscione con il volto sorridente di Mario Cerciello Rega e la scritta “sempre con noi”. Passa tra la folla, entra dentro la chiesa dove si svolgono i funerali. E poi il lungo applauso delle persone assiepate fuori dalla parrocchia di Santa Croce in via Santa Maria del Pozzo, stracolma di g

Folla e commozione ai funerali del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega ucciso : Folla e commozione ai funerali del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega nella chiesa di Somma Vesuviana. Feretro avvolto bandiera tricolore

Funerali del carabiniere ucciso - a Somma Vesuviana l'ultimo saluto a Mario Cerciello Rega : Nella chiesa di Santa Maria del Pozzo le esequie del vice brigadiere ucciso a Roma. Bandiere tricolore e lutto cittadino. L'omelia dell'arcivescovo militare: «Basta piangere servitori dello Stato»

Somma Vesuviana - il feretro di Mario Cerciello Rega in chiesa avvolto nel Tricolore : Mille persone si sono radunate all’esterno della chiesa di Santa Maria del Pozzo a Somma Vesuviana per dare l’ultimo saluto a Mario Cerciello Rega, il vicebrigadiere dei carabinieri ucciso a Roma durante il servizio. Uomini delle forze dell’ordine, preti, tra cui padre Maurizio Patriciello, gente comune, parenti e amici ma anche chi non conosceva il carabiniere ed è giunto da Napoli apposta per rendergli omaggio. Proprio in questa chiesa, poco ...