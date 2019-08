Il padre di Finnegan Elder Lee è andato a trovare il figlio in carcere

Carabiniere ucciso - il padre di Finnegan Lee Elder a Roma : "Ora temo maltrattamenti su mio figlio" : "La prima cosa che vorrei sapere è qual è la prassi burocratica per poter rivedere in carcere mio figlio" ha detto Ethan Elder al suo arrivo oggi a Roma, da Oakland. Come spiega l’Ansa queste sono state le uniche parole pronunciate dal padre di Finnegan Lee, uno dei due americani arrestati per l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, al suo sbarco a Fiumicino, assediato da telecamere e giornalisti. ...