Giorgia Palmas e Filippo Magnini a Bahamas | il primo viaggio d’amore

Forme esagerate! Il bikini di Giorgia Palmas è bollente : Filippo Magnini e Giorgia Palmas sono volati in Sardegna, terra natale dell’ex velina mora, per rilassarsi e godersi qualche giorno di relax dopo gli impegni lavorativi degli ultimi mesi. Nei giorni scorsi il nuotatore è finito sulle pagine dei giornali per aver messo in salvo un nuotatore che domenica pomeriggio ha accusato un malore mentre stava facendo il bagno nelle acque di Cala Sinzias, tra Villasimius e Costa Rei, provincia di ...

Che sirena! L’ultima foto sexy di Giorgia Palmas fa il giro del web : Quando oltre che bellissima, sensuale e mozzafiato, riesci anche ad essere ironica e simpatica, il mix è letale. Stiamo parlando di Giorgia Palmas, l’ex velina di Striscia la Notizia, showgirl amatissima dal pubblico italiano. Il suo ultimo post su Instagram è infatti una fusione di risate e sensualità. Tantissimi mi piace, tantissimi commenti, per una posa assolutamente da prima pagina.\\ Giorgia infatti è sdraiata in spiaggia, in un bikini da ...

Assaggi d'amore con Giorgia Palmas e Filippo Magnini - il 13 luglio su Real Time : Ve lo avevamo anticipato alcuni mesi fa, ora è ufficiale: Giorgia Palmas e Filippo Magnini saranno cupidi nel nuovo programma di Real Time dal titolo Assaggi D’Amore. La messa in onda, secondo quanto risulta a Blogo, è fissata per il 13 luglio alle ore 15.50 sul canale 31 del digitale terrestre.Si tratta di un viaggio nelle città più romantiche d’Italia, per far sbocciare un amore tra due conoscenti che in passato non è andato a buon fine. ...