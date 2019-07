Voglio andare al mare E la zia marocchina rinchiude la nipote in casa

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Giorgia Baroncini La donna non solo ha impedito alladi uscire di, ma ha anche chiuso a chiave la porta dell'abitazione impedendole così divia Voleva solo trascorre una giornata di vacanza al. Ma la zia le ha impedito di uscire,ndola in. Una ragazza 24enne di origini marocchine è però riuscita a scappare dalla finestra e a chiedere aiuto alle forze dell'ordine. È successo in provincia di Udine. I carabinieri sono subito intervenuti nell'appartamento dove la giovane vive con la zia, una 49enne anch'essa. Come spiega il Gazzettino, la donna non solo ha impedito alladi uscire di, ma ha anche chiuso a chiave la porta dell'abitazione impedendole così divia. La 24enne è però riuscita a uscire da una finestra. Una volta libera, ha dato l'allarme ai militari che hanno denunciato la zia in stato di libertà con ...

