Stygian Reign of the Old Ones | il nuovo CRPG a tema Lovecraft ha una data di uscita

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Tramite un recente comunicato stampa, 1C Entertainment è lieta di annunciare che il suo RPG di stampo classicoof the Oldha unadisu PC.Come detto sopra, siamo di fronte ad un titolo di stampo classico (pensate ai recenti Divinity e Pillars of Eternity) ambientato nell'oscuro universo di. Ecco il contenuto del comunicato:"Immergiti nel 1920 tramite la creazione del tuo personaggio, potrai scegliere tra 8 archetipi che spaziano dagli accademici agli occultisti, ognuno con le sue abilità e tratti unici. Il combattimento sarà duro e regalerà momenti di pura tensione, si svolgerà a turni in una prospettiva 2D e metterà di fronte ai giocatori diversi pericoli, che vanno da cultisti pervasi dal fanatismo a mostruosità che per la vostra salute mentale evitiamo di descrivere."Leggi altro...