Rafael Nadal si è appena comprato questo yacht

Rafael Nadal si è regalato questo modestissimo nuovo yacht di lusso : Bisogna essere amanti del mare – e molto facoltosi, soprattutto – per permettersi di sfoggiare uno yacht come il Sunreef 80 Power, l’ultimo modello uscito dal cantiere dell’impresa polacca, che è anche il più rifinito, e atteso sul mercato da personaggi pubblici come Rafael Nadal. Il tennista spagnolo è infatti uno dei primi clienti ad aver prenotato il catamarano lungo 24 metri, che debutterà ufficialmente al prossimo Cannes yachting Festival ...

Wimbledon 2019 : tutti i numeri della semifinale tra Roger Federer e Rafael Nadal : Ecco tutti i numeri e le statistiche ufficiali della stellare semifinale del singolare maschile di Wimbledon 2019 tra Roger Federer e Rafael Nadal. Nella 40esima sfida della rivalità tra questi due fenomeni, nel bilancio della quale Federer si è portano a 16 successi contro i 24 dello spagnolo, spiccano i punti a rete vinti dallo svizzero, 25, contro i solamente 6 del maiorchino, ma soprattutto il rapporto tra punti vincenti ed errori gratuiti: ...

Wimbledon 2019 : Roger Federer - Rafael Nadal e il tempo che non passa. Novak Djokovic e qualche possibile problema : E’ stata una giornata veramente intensa, quella vissuta sul Centre Court di Wimbledon per le semifinali maschili, che hanno visto i tre migliori interpreti del tennis mondiale, Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer, succedersi nei loro impegni, e gli ultimi due sfidarsi per la quarantesima volta. L’uomo che in tanti hanno definito “intruso”, ma che di intruso alla fine dei conti non ha avuto proprio niente, ...

Wimbledon 2019 - Rafael Nadal : “Ha meritato Federer - non è stata la mia giornata. Non è finita qui…” : Una semifinale in certi tratti davvero strepitosa. Era la sfida che tutti attendevano, quella più bella di questo nuovo Millennio: Roger Federer in quattro set si è imposto su Rafael Nadal, estromettendolo dal torneo di Wimbledon e andandosi a prendere l’ultimo atto del più importante torneo al mondo. Per l’iberico un match giocato molto bene, con alcuni passaggi sotto ritmo. Queste le sue parole di delusione, come riportate da ...

Tennis : Rafael Nadal è il primo qualificato per le ATP Finals 2019 di Londra - Djokovic ad un solo incontro dal pass : L’edizione 2019 di Wimbledon sta per entrare nella fase decisiva con le attesissime semifinali maschili in programma domani, ma alla luce dei risultati emersi fino a questo momento Rafael Nadal può già festeggiare un traguardo importante. Il fuoriclasse maiorchino si è infatti garantito la qualificazione aritmetica per le ATP Finals 2019 di Londra con quattro mesi di anticipo, ottenendo questo risultato per la quindicesima volta in ...

Wimbledon - Rafael Nadal : “L’erba è la stessa del 2003. Quando si perde - ci si lamenta sempre del campo” : Rafael Nadal (n.2 del mondo) è prossimo a scendere in campo contro il portoghese Joao Sousa per giocarsi l’accesso ai quarti di finale di Wimbledon. Al momento, il percorso del maiorchino ha impressionato, per continuità di gioco e grandi qualità nel leggere i vari momenti dei match. Del resto, parlando di un giocatore in grado di vincere 12 volte il Roland Garros, non c’è certo da stupirsi. Sorprende, però, come il suo tennis si sia ...

Wimbledon 2019 - Rafael Nadal asfalta Jo-Wilfried Tsonga e lo elimina in tre set : Con un eloquente 6-2 6-3 6-2 lo spagnolo Rafael Nadal, numero 3 del seeding, spazza via il transalpino Jo-Wilfried Tsonga nel terzo turno del singolare maschile di Wimbledon in centodieci minuti di gioco ed ora si appresta ad affrontare agli ottavi il vincitore del match tra Joao Sousa e Daniel Evans. Nel primo set lo strappo arriva nel quarto gioco, dopo che i primi tre erano stati dominati dal servizio, e Nadal va sul 3-1, confermando lo ...

Wimbledon 2019 : Rafael Nadal supera Nick Kyrgios e si qualifica per il terzo turno : Rafael Nadal si qualifica per il terzo turno di Wimbledon 2019. Il numero due del mondo ha sconfitto in quattro set l’australiano Nick Kyrgios con il punteggio di 6-3 3-6 7-6(5) 7-6(3) dopo tre ore e sette minuti di gioco. Una bella prestazione dello spagnolo, che ha superato quello che doveva essere l’ostacolo più complicato nella sua prima settimana. Nadal parte subito bene nel match, trovando il break in apertura. Un vantaggio che ...

Wimbledon 2019 - vittoria facile per Rafael Nadal su Yuichi Sugita : facile esordio nel singolare maschile di Wimbledon 2019 per Rafael Nadal, che ha battuto senza troppi patemi il giapponese Yuichi Sugita col punteggio di 6-3 6-1 6-3 in poco più di due ore. Si sapeva che, in un tabellone complicato dal secondo turno in poi, il 33enne fuoriclasse maiorchino avesse un primo turno semplice e così è stato. Partita senza storia tranne che nel primo set, quando Nadal nel primo game ha ceduto il servizio per la prima e ...

Wimbledon 2019 : tabellone complicato per Rafael Nadal : Non sarà un tabellone facile quello che dovrà affrontare Rafael Nadal nel prossimo torneo di Wimbledon. Il 33enne fuoriclasse maiorchino, che non vince un torneo sull’erba dal 2015 e che non alza la coppa dei Championships dal 2010, al primo turno avrà un avversario morbido, il giapponese Yuichi Sugita, ma da quello potrebbero cominciare le difficoltà per lui. Al secondo turno infatti avrà il vincente del derby australiano tra Jordan Thompson e ...

Wimbledon 2019 : Rafael Nadal e l’erba diventata “indigesta”. Lo spagnolo sogna la rinascita anche nel Tempio : Sembrano lontanissimi i giorni in cui Rafael Nadal vinceva due volte Wimbledon (2008 e 2010) e arrivava tre volte in finale (2006, 2007 e 2011) in cinque partecipazioni ai Championship, per un totale di 32 incontri vinti su 35 e addirittura di 20 partite vinte consecutivamente considerando che non fu presente nell’edizione del 2009. In quel quinquennio l’erba era indubbiamente la sua superficie preferita, ovviamente dopo l’amatissima terra ...

Tennis - Rafael Nadal : “I miei 12 Roland Garros sono una delle cose speciali successe nel mondo dello sport” : sono trascorsi due giorni dal momento in cui Rafael Nadal ha sconfitto l’austriaco Dominic Thiem per 3-1 nella finale del Roland Garros 2019, portandosi così all’incredibile quota di 12 titoli conquistati nel Grand Slam parigino sulla terra battuta. Il dominio dell’iberico in questo torneo è testimoniato dagli incredibili numeri collezionati dal maiorchino nelle sue 15 partecipazioni al secondo Major della stagione, con un ...

Roland Garros 2019 : Rafael Nadal è ancora re del rosso. Dodici successi a Parigi su una superficie ancora suo feudo : Quello che si doveva dire su Rafael Nadal lo si è detto in numerose maniere, lungo questi anni in cui ha dominato sulla terra rossa. Eppure ci si trova, ogni volta, a dover aggiornare il libro dei record che lui stesso scrive su questa superficie. Il riferimento più ampio è al Roland Garros, che da solo fa il 67% degli Slam da lui vinti. Il mancino di Manacor è arrivato là dove mai nessuno, uomo o donna, era mai riuscito: 12 titoli di uno stesso ...