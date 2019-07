'Ndrangheta, blitz polizia: 17 arresti

Diciassette misure di custodia cautelare, 12 in carcere e 5 ai domiciliari, sono state eseguite dallacontro la cosca Libri di Reggio Calabria. Tra i reati ipotizzati associazione e concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione, turbata libertà degli incanti, tentata corruzione. Tra gli arrestati anche imprenditori e politici, come i capigruppo del Pd e di FdI al Consiglio regionale della Calabria. Dall'indagine è emerso che la cosca aveva messo le mani sui settori edilizia,immobiliare e ristorazione.(Di mercoledì 31 luglio 2019)