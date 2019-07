Mancano le prove | cadono accuse di stupro per Neymar

Fonte : ilfogliettone

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Cade per mancanza dil'accusa dicontro, dopo che i responsabili della polizia hanno concluso le indagini, sostenendo che non ci sono abbastanza elementi per imputare formalmente il calciatore, accusato di violenza sessuale da una modella brasiliana. Secondo quanto riferito dalle fonti giudiziarie ai media, la polizia di San Paolo sta per chiudere il caso e chiedera' alla Procura l'archiviazione, non essendoci elementi sufficienti per procedere con le. Il quotidiano Folha de Sao Paulo, che ha visionato il rapporto, sostiene che la polizia avrebbe rilevato numerose contraddizioni nelledella ragazza, concludendo chenon avrebbe commesso nessuno dei crimini di cui e' accusato.In ogni caso, la Procura ha adesso 15 giorni di tempo per decidere se chiudere il fascicolo o procedere con l'imputazione. La notizia della chiusura delle indagini sul ...

