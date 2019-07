Influencer uccisa e nascosta in una valigia | arrestato presunto killer

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 31 luglio 2019) È statoilassassino di Ekaterina Karaglanova. Il corpo della ventiquattrenne russa,e fotomodella, era stato trovato, sfregiato, all’interno di una, nell’appartamento di Mosca dove la donna viveva in affitto. Nei confronti dell’uomo, 33 anni, fermato in queste ore e interrogato dagli inquirenti, è stato aperto un procedimento penale per omicidio. Ancora non si sa con certezza se fosse un ex fidanzato di Ekaterina Karaglanova, ma quello che è certo è che, nei giorni prima dell’omicidio, si aggirava nei dintorni dell’appartamento, come documentano i filmati delle telecamere di sorveglianza. Un video mostra l’uomo, con guanti pesanti e un cappello di lana in testa, mentre trasporta un bagaglio a mano. Sembra che non avesse mai accettato la fine della relazione con la donna. Sul cadavere di Ekaterina Karaglanova c’erano ferite da taglio, di cui una ...

