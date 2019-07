Temptation Island | resoconto 6^ puntata | le ultime tre coppie escono separate

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 30 luglio 2019) Mai in passato gli ultimi falò di confronto diavevano dato un esito tanto infausto. Nella sestadel docu-reality, trasmessa su Canale 5 ieri 29 luglio, letrerimaste in gara hanno ricostruito le tre settimane trascorse sull'isola delle tentazioni, lanciando reciproche accuse ed esprimendo la propria delusione per il comportamento del fidanzato e fidanzata. E per tutti loro l'epilogo è stato lo stesso: Ilaria Teolis e Massimo Colantoni, Sabrina Martinengo e Nicola Tedde, Katia Fanelli e Vittorio Collina sono usciti separati dal programma, troppo scossi per quanto accaduto nel resort di Santa Margherita di Pula. Ma davvero saranno tutti rimasti fermi nella loro iniziale decisione? Oggi 30 luglio andrà in onda unaspeciale nella quale si parlerà degli eventuali sviluppi dei vari rapporti ad un mese dalla fine delle riprese. E stando a ...

