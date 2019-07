Lega | la Tasi va cancellata | M5S | meglio la tassa unica

Lega e fondi russi - Salvini : non riferisco su fantasie. Conte : il 24 sarò io in Aula : Salvini ribadisce il suo fermo "no" a qualunque ipotesi di riferire in Parlamento della vicenda sui fondi della Lega e i viaggi in russia. «Non riferisco sulla fantasia»,...

