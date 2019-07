La Serie A va avanti sul canale : arriva un manager per i contenuti editoriali : La Serie A va avanti sul canale di Lega. In attesa di novità sul tema Mediapro, la Lega si sta infatti già organizzando per quanto riguarda la struttura editoriale dell’eventuale canale. Nel corso dell’assemblea di ieri, infatti, è stato reso noto l’arrivo di Lorenzo Dallari, ex vicedirettore di Sky Sport, che assumerà il ruolo di […] L'articolo La Serie A va avanti sul canale: arriva un manager per i contenuti editoriali ...

Baseball - Serie A1 2019 : Bologna vince e convince contro Nettuno - Castenaso fa un passo avanti : Quarta giornata di gare nel girone di ritorno della Serie A1 di Baseball che ha visto disputarsi quest’oggi quattro gare, ad iniziare dall’acceso confronto tra ParmaClima e Rangers Redipuglia, vinto dai goriziani per 8-7, che ha visto un secondo inning in cui sono state messe a segno tredici corse totali, mentre nel secondo incontro gli emiliani hanno avuto la meglio 11-0, concedendo appena una valida. Va invece alla UnipolSai ...

Diritti Tv - passi avanti Mediapro su canale Serie A - lunedì il voto. : passi avanti nella trattativa fra Lega Serie A e Mediapro, che ha proposto una partnership tecnica per la realizzazione del canale della Lega per il 2021-24, da rivendere ai broadcaster. Il tema è stato discusso nell' assemblea dei club, convocata nuovamente lunedì alle 14, per una delibera sull'offerta che il colosso multimediale spagnolo-cinese definirà nei prossimi giorni. Secondo quanto filtra dal riserbo che avvolge ...

Softball - Serie A1 2019 : cade Bussolengo - passo avanti per Bollate e Forlì : Terzultima giornata di gare nella Serie A1 di Softball 2019, in cui è andato in scena l’attesissimo duello tra la Specchiasol Bussolengo e Bollate, con due incontri ricchi di spettacolo e grandi giocate. Ad avere la meglio nella prima sfida sono state le lombarde per 11-1, ma le piemontesi sono poi riuscite a rifarsi nella seconda gara, vinta 8-1, conservando la testa della classifica. In seconda piazza troviamo invece la Poderi Dal ...

Basket - Finale Scudetto 2019 - Gara-3 : Venezia espugna Sassari e si riporta avanti nella Serie : In una Gara-3 palpitante della Finale Scudetto dei playoff di serie A 2018-2019 l’Umana Reyer Venezia ha battuto fuori casa il Banco di Sardegna Sassari per 76-73 e si riporta in vantaggio nella serie sul 2-1. Venezia è subito avanti nel punteggio con un parziale iniziale di 4-0 e permette ai sardi solo di pareggiare il conto per tre volte nel corso del primo quarto, ma mai di mettere la testa avanti. La difesa dei ragazzi di coach De Raffaele è ...