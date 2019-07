La modalità dark di Google Chrome per il Web in arrivo su desktop e Chrome OS

Fonte : tuttoandroid

(Di martedì 30 luglio 2019) Lascura per il Web diper Android è ora insul browser in versioneOS L'articolo Ladiper il Web insuOS proviene da TuttoAndroid.

Lil_ansiaperson : Ma voi Twitter lo avete in modalità Dark o quella normale? - Ematech97 : @TuttoAndroid Modalità dark? Immagino dobbiamo aspettare la versione definitiva di iOS 13 per poi avere l'aggiornamento - tecnobabele : La trasformazione del desktop in modalità dark ispirata ai dispositivi mobili di Twitter non riguarda solo l’aspetto -