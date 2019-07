Carabiniere ucciso - in migliaia ai funerali e le lacrime della moglie sulla bara. Generale Nistri : «Polemiche non siano la dodicesima coltellata» : Per onorare la memoria del vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma, tutte le trasmissioni della Rai hanno osservato un minuto di silenzio alle 11.30 di oggi lunedì...

Carabiniere ucciso - funerali tra lacrime e applausi. Nistri : «Basta polemiche - sarebbero dodicesima coltellata» : Carabiniere ucciso, un lungo applauso delle oltre mille persone radunate fuori dalla chiesa di Santa Maria del Pozzo a Somma Vesuviana ha accolto il feretro del vicebrigadiere...

Carabiniere ucciso - in migliaia ai funerali e le lacrime della moglie sulla bara. Generale Nistri : «Polemiche non siano la dodicesima coltellata» : Per onorare la memoria del vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma, tutte le trasmissioni della Rai hanno osservato un minuto di silenzio alle 11.30 di oggi lunedì...

Carabiniere ucciso - in migliaia ai funerali e le lacrime della moglie sulla bara. Generale Nistri : «Polemiche non siano la dodicesima coltellata» DIRETTA : Per onorare la memoria del vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma, tutte le trasmissioni della Rai hanno osservato un minuto di silenzio alle 11.30 di oggi lunedì...

Carabiniere ucciso - folla in chiesa : sulla bara la foto delle nozze e la maglia del Napoli. Generale Nistri : «Polemiche non siano la dodicesima coltellata» DIRETTA : Per onorare la memoria del vicebrigadiere dei Carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma, tutte le trasmissioni della Rai hanno osservato un minuto di silenzio alle 11.30 di oggi lunedì...