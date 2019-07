La catena di comando | l' assenza del mediatore | ecco chi può fare luce

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 30 luglio 2019) Luca Fazzo Solo le testimonianze di Varriale, il collega del vice brigadiere morto, e di Brugiatelli consentirebbero di chiarire le ultime fasi Nomi sbagliati, topografie impazzite: ad aumentare il caos nell'inchiesta sulla morte del carabiniere Mario Cerciello Rega arriva ieri l'ordinanza di custodia in carcere spiccata dal giudice Chiara Gallo nei confronti di Gabriel Natale Hjorth e di Finnegan Elder, i due giovani americani accusati di omicidio volontario. Una ordinanza piena di incongruenze, in cui è impossibile distinguere i lapsus figli della fretta dalle reali incertezze su come siano andati i fatti. Basti pensare che a pagina 3 si dice che gli americani danno appuntamento al derubato, Sergio Brugiatelli «in via Belli», cioè a Trastevere, mentre l'incontro avviene a Prati. Anche a pagina 4, quando si racconta l'aggressione, si dice che Cerciello e il suo collega di ...

rossi_alfredo : @matteosalvinimi Siamo obbiettivi,questa è una disgrazia come tante dove un ragazzo ha perso la vita. Ma in borghes… - AngCappellina : @RBoattini @PaoloBorg @jacopo_iacoboni Mah, forse quando la richiesta è arrivata ai CC di zona qualcuno ha capito c… - giosparver : Lei ha un'idea molto distorta della vita democratica, tanto da prendere a modello la vita militare. La catena di co… -