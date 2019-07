Incidente in Calabria | 22enne finisce con l' auto in una scarpata | è grave

Tragedia in Calabria - 27enne perde la vita diversi giorni dopo un grave Incidente : Una terribile notizia giunge dalla Calabria, dove nella serata di ieri, martedì 23 luglio, un giovane di soli 27 anni è deceduto, dopo essere rimasto coinvolto in un grave incidente stradale verificatosi circa 10 giorni fa. Il giovane era stato ricoverato nel reparto di rianimazione in condizioni critiche. Purtroppo le sue condizioni di salute negli ultimi giorni si erano ulteriormente aggravate e nella serata di ieri, nonostante i medici ...

Calabria : auto si ribalta in un Incidente stradale - una ragazza ferita : Una brutta notizia giunge in queste ore dalla regione Calabria ed esattamente dalla provincia di Catanzaro. Infatti quest'oggi si è registrato un incidente stradale a Lamezia Terme, ed esattamente in via dei Mille, zona densamente abitata. Il sinistro è avvenuto nelle prime ore di questo pomeriggio, pertanto ovviamente la dinamica esatta è ancora al vaglio delle forze dell’ordine intervenute in loco: le cause di quanto accaduto sono in corso di ...

Tragico Incidente in Calabria - 24enne perde la vita : Un terribile incidente stradale si è verificato pochi minuti fa in Calabria e ha causato il decesso di un ragazzo di soli 24 anni. Il giovane stava viaggiando a bordo della sua moto, quando per cause in corso di accertamento, si è andato a schiantare contro un'autovettura. L'impatto tra i due mezzi è stato violentissimo e purtroppo ad avere la peggio è stato proprio il 24enne, che nonostante l'intervento dei soccorsi del 118, è deceduto. A pochi ...

Reggio Calabria : Incidente mortale alla stazione - potrebbe trattarsi di suicidio : Una tragedia si è verificata questa mattina, alle prime luci dell’alba a Reggio Calabria, dove un uomo sarebbe stato travolto da un vagone ferroviario nel passaggio a livello della stazione secondaria della città denominata Ex Omeca. Non si esclude alcuna ipotesi inclusa quella del suicidio. Sul luogo della tragedia è nell'immediato intervenuto il Compartimento di Polizia Ferroviaria di Reggio Calabria che ha avviato lo svolgimento di tutti gli ...

Tragico Incidente in Calabria : morti i conducenti delle due vetture coinvolte : Nella serata di ieri, 11 giugno, si è verificato un grave incidente stradale in Calabria, nelle vicinanze di Cassano allo Ionio, che ha causato il decesso di due persone, entrambe di 45 anni. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture che, secondo una prima ricostruzione dei fatti, si sarebbero scontrate frontalmente. L'impatto è stato piuttosto violento e per i due conducenti, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. In seguito allo ...