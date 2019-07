Il 5g arriva a Napoli | Tim stiamo investendo al Sud

Il Napoli torna a casa - arriva la decisione a sorpresa di Ancelotti : Gli azzurri tornano a Napoli La SSC Napoli tramite il proprio sito ufficiale comunica di aver concesso tre giorni di riposo agli azzurri dopo la vittoria contro il Liverpool nella gara di Edimburgo. “Dopo il ritiro di Dimaro e il successo in amichevole contro il Liverpool a Edimburgo, il Napoli avrà 3 giorni di riposo. La ripresa degli allenamenti è fissata per giovedì al Centro Tecnico”. Leggi anche Repubblica – Trattativa Napoli-Roma: ...

Pepé-Napoli : potrebbe arrivare la chiusura dopo l'amichevole con il Liverpool : Nicolas Pepé sarebbe a due passi dal vestire la maglia azzurra: l'attaccante ivoriano sarebbe stato convinto da una telefonata di Carlo Ancelotti che gli avrebbe illustrato la bontà del progetto azzurro. Secondo il quotidiano Repubblica, la fumata bianca dovrebbe arrivare nei primi giorni della prossima settimana. Il blitz degli agenti a Dimaro e la proposta del Napoli Che il mercato azzurro stesse per decollare lo si era capito nelle prime ore ...

Calciomercato Napoli – Ancelotti ammette : “contatti con gli agenti di Pèpè. James Rodriguez può ancora arrivare” : Carlo Ancelotti gioca a carte scoperte: l’allenatore del Napoli ammette i contatti con gli agenti di Pepè e parla del possibile arrivo di James Rodriguez Grande via vai di gente all’hotel Rosatti. Normale in un albergo, direte voi, ma quando sono presenti dirigenti del Napoli ed emissari di un giocatore, la situazione si fa interessante. Samir Khiat e altri due agenti di Nicolas Pèpè, talentuoso esterno del Lille che piace ...

Sportitalia – Napoli forte su Icardi : arriva la maxi offerta all’Inter : Sportitalia – Napoli forte su Icardi: arriva la maxi offerta all’Inter Sportitalia – Napoli forte su Icardi: arriva la maxi offerta all’Inter. Dai microfoni dell’ emittente sportiva, Alfredo Pedullà parla della trattativa tra l’ Inter ed il Napoli per Mauro Icardi. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: Sportitalia – Napoli forte su Icardi: arriva la maxi offerta all’Inter. ...

Ancelotti a TV Luna : “Il Napoli può arrivare a qualsiasi giocatore. Niente è impossibile! Secondo posto? Non mi basta più!” : Carlo Ancelotti, allenatore del Napoli, ha rilasciato un’intervista a TV Luna. Ecco quanto dichiarato: Sente la responsabilità per il gran numero di tifosi? “Sì è una grande responsabilità ma anche una grande motivazione. C’è tanta gente che fa tanti sacrifici per seguire la squadra e questo dà energia a tutta la squadra”. Come alimentare l’entusiasmo? “Si aumenta con il comportamento della squadra. Il ...

RMC Sport : Il Napoli guarda a Fekir se non dovesse arrivare James : RMC lancia una nuova pista di mercato per il Napoli. Nabil Fekir, assente ieri nella partita persa dall’Olympique Lione contro il Genoa per 4-3, sarebbe in procinto di lasciare la sua squadra e la Francia. Il campione del mondo del 2018 avrebbe da tempo un accordo con il Betis Sevilla, ma secondo i colleghi francesi nulla è ancora definito. Anche il Napoli segue centrocampista in parallelo con la pista di James Rodriguez. Il club di De ...

Icardi tra Juve e Napoli - Pedullà : “L’indizio arriva da Higuain : il retroscena” : Icardi tra Juve e Napoli, Pedullà: “L’indizio arriva da Higuain: il retroscena” Icardi tra Juve e Napoli. La sfida di calciomercato coinvolge, oltre all’ attaccante argentino, anche le prime due classificate degli ultimi campionati. Si, perché se da una parte la Juve è già convinta di avere in mano il giocatore, dall’ altra il Napoli non molla il pressing su Wanda Nara. Ne parla l’ esperto di ...

Dalla Spagna – Nuovo nome per il Napoli se non dovesse arrivare Rodriguez. Il sostituto : Calciomercato Napoli, se James non dovesse arrivare il sostituto potrebbe essere Malcom del Barcellona Calciomercato Napoli, James Rodriguez rimane l’obiettivo in cima alla lista del Napoli. Se però il colombiano non dovesse arrivare gli azzurri dovrebbero virare su un altro giocatore. Il sostituto sarebbe anche già stato individuato è del Barcellona Malcom. L’ex Bordeaux potrebbe partire, solo nel caso in cui alla ...

Marchetti : “Entro oggi il Napoli chiude una cessione e arriva Elmas. Una pretendente per Hysaj” : Marchetti: “Entro oggi il Napoli chiude una cessione e arriva Elmas. Una pretendente per Hysaj”. Marchetti: “Entro oggi il Napoli chiude una cessione e arriva Elmas. Una pretendente per Hysaj”. Operazioni anche in uscita in casa azzurra, dove il centrocampista croato Marko Rog sta per salutare la maglia azzurra per trasferirsi a Cagliari. Una cessione che favorisce l’ entrata di un altro giovane al ...

Napoli - Insigne vola altissimo : «Sono stanco di arrivare secondo» : Inviato a Dimaro-Folgarida Capitano in campo e fuori, Lorenzo Insigne si racconta ai microfoni di Radio Kiss Kiss. «Sono contento dei tifosi. Il mio obiettivo è quello di fare un...

Accordo Italia-Spagna : a Roma - Napoli e Firenze arrivano i poliziotti spagnoli per tutelare i turisti : Anche Napoli, oltre a Roma e Firenze, diventa più sicura per i turisti spagnoli che sceglieranno il Bel Paese come meta per le proprie vacanze estive. Ha infatti preso il via, per il 6° anno consecutivo, il progetto ‘Turismo sicuro – Comisarias Conjuntas’ che vede in servizio agenti della Polizia di Stato e del Cuerpo Nacional de Policia. Lo scopo è quello di assistere le forze di polizia nazionali nelle ordinarie attività di ...

Ceccarini : “James Rodriguez al Napoli - trovata la formula. arriva anche Elmas. Rog e Verdi…” : Ceccarini: “James Rodriguez al Napoli, trovata la formula. Arriva anche Elmas. Rog e Verdi…” James Rodriguez al Napoli. Niccolò Ceccarini scrive sulla trattativa tra il Napoli e il Real Madrid per il fantasista colombiano. Un affare che sembra in dirittura d’ arrivo, il collega ne dà notizia nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com. Ceccarini: “James Rodriguez al Napoli, trovata la formula. Arriva anche ...

Palinsesti Real Time - autunno 2019. arriva The Real Housewives di Napoli con Noemi Letizia. Spin off di Bake Off con Montrucchio : Real Time Spin off e adattamenti di programmi celebri, novità assolute e immancabili conferme caratterizzeranno la nuova stagione di Real Time, il canale 31 che a settembre festeggerà i 10 anni di vita sul digitale terrestre.A settembre Matrimonio a Prima Vista trasloca da Sky Uno. Tre esperti – la sessuologa Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e il nuovo psicoterapeuta di coppia Fabrizio Quattrini – sulla base di interviste, ...

Pop Black Posta arriva a Napoli : In attesa della sua uscita ufficiale nelle sale cinematografiche, a partire dal 22 Agosto 2019 distribuito da Ahora! Film, il thriller/Black comedy Pop Black Posta di Marco Pollini prosegue il proprio tour di antepr Alla presenza del regista, degli attori Enzo Garramone, Noemi Maria Cognini e del cantautore Felice Romano, che nel film esegue il brano E poi la fine, il 14 Luglio 2019, infatti, verrà proiettato alle ore 21.00 ...