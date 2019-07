Vuelta a España 2019 | chi parteciperà? Tutti i big presenti | sicuri Aru e Lopez

Fonte : oasport

(Di lunedì 29 luglio 2019) Manca meno di un mese alladi Spagna, la terza Grande Corsa a Tappe della stagione che si disputerà dal 24 agosto al 15 settembre: 21 tappe in programma, tantissime salite come da tradizione per l’appuntamento in terra iberica, una cronometro a squadra e una prova contro il tempo individuale. Si preannuncia grande spettacolo per l’appuntamento che chiude l’estate del grande ciclismo e che lancia verso gli ultimi appuntamenti dell’anno tra cui i Mondiali. Si è appena concluso il Tour de France e tra quattro settimane si tornerà nuovamente in sella, la startlist dell’evento deve essere ancora definita e ufficializzata ma ci sono già alcune certezze sui partecipanti e su chi lotterà per la conquista dell’ambita maglia rossa. Fabio Aru sarà della partita, il Cavaliere dei Quattro Mori è reduce dal 14esimo posto alla Grande Boucle dove era ...

