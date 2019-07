Open call per giovani artisti alla Ex Lavanderia

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 29 luglio 2019) L’ EXstorico centro di attività culturali di Roma, che si batte per l’uso pubblico, sociale e culturale di tutto il Santa Maria della Pietà, in collaborazione con il regista Riccardo Merlini, apre le porte ad una “gratuita per” (Attori, danzatori, scenografi, musicisti ecc…) per realizzare la performance di gruppo “LA RINASCITA”. Lo spazio punto di riferimento per diversi registi e danzatori e che ospita spettacoli e la rassegna teatrale Umane Scintille, rassegna di teatro contemporaneo tra dissenso, poesia, risate, stupori, incontri e scontri luminosi a cura del Collettivo Teatro Exha accolto con piacere il progetto di Riccardo Merlini. Sarà previsto un lavoro intensivo suddiviso in 2 fasi dal 26 al 31 agosto e dal 9 al 14 settembre. Gli incontri si svolgeranno dalle 10.00 alle 18.00 nello splendido Teatro dell’Ex, ...

