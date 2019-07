Omicidio Cerciello | altra prof nella bufera per post su Facebook Un colpo in testa

Cosa rimane ancora da chiarire dell'Omicidio di Cerciello : Le carte giudiziarie, probabilmente, non lo racconteranno mai. Ma errori e misteri hanno segnato la notte tra il 25 e il 26 luglio scorso quando dopo il furto del borsello denunciato a Trastevere da Sergio B., il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega ha perso la vita, colpito a pugnalate dal giovane americano Elder Lee Finnegan. Le conversazioni tra l'operatore del 112 e Sergio B. dimostrano, dal punto di vista dei carabinieri, che l'operazione ...

Tutto quello che rimane ancora da ricostruire sull’Omicidio di Cerciello : Pina Francone Nella notte tra il 25 e il 26 luglio, il carabiniere è stato ucciso con un coltello dall'americano Elder Lee Finnegan. Ecco quello che non torna Undici coltellate alle spalle. È morto così, dissanguato, il vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega, ucciso dalle pugnalate del 19enne americano Elder Lee Finnegan, in quella che a tutti gli effetti sembra essere un'azione da marine, condotta con una lama di circa ...

L'Omicidio del carabiniere Cerciello - visto dalla stampa estera : I punti oscuri nel torbido omicidio di un carabiniere Madrid, 29 lug - (Agenzia Nova) - Ha commosso e sconvolto l'Italia L'omicidio di un giovane carabiniere da parte di due studenti americani di 19 e 20 anni. Lo riferisce la stampa spagnola, spiegando come il tragico fatto di cronaca, che lascia an

Chi sono i due californiani fermati per l'Omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega : Erano venuti a Roma come turisti, Lee Elder Finnegan di 19 anni e Gabriel Christian Natale Hjorth di 18 anni, entrambi californiani, da ieri sera accusati di essere gli assassini del vice brigadiere Mario Cerciello Rega.Non erano, come si è appreso in un primo momento, studenti della John Cabot University di Roma, a smentirlo è stato lo stesso rettore. Erano venuti in vacanza nella Capitale dall’America e alloggiavano in un ...

Roma - Omicidio carabiniere Mario Cerciello Rega : confessa uno dei due americani fermati : Svolta in tarda serata nelle indagini per l’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega, avvenuto nella notte tra giovedì e venerdì in via Pietro Cossa, a Roma, nel quartiere Prati. Uno dei due cittadini americani fermati poco dopo il delitto avrebbe confessato, ammettendo di essere stato lui ad accoltellare il vice brigadiere di Somma Vesuviana. Ad incastrare i due ragazzi 19enni, fermati in un albergo nelle vicinanze del luogo ...

Studente americano ha confessato l'Omicidio del carabiniere Cerciello : Ha confessato l'omicidio del carabiniere ucciso la notte scorsa a Roma uno dei due studenti americani fermati: si tratta del giovane con i capelli mesciati apparso in una foto e ripreso da alcune telecamere. Al termine di un interrogatorio fiume insieme al coetaneo ritenuto suo complice, il 19enne ha ammesso le proprie responsabilità affermando di essere lui l'autore materiale dell'accoltellamento del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega. Tra le ...

Roma - l’Omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega. Fermati due americani - uno confessa : «Sono stato io» : Prima il furto a Trastevere e poi l’omicidio in Prati. La moglie: «Me l’hanno ammazzato». Pm interrogano i due presunti autori sia del furto, indagini sulle responsabilità dell’omicidio. I dubbi degli inquirenti e gli accertamenti sul contenuto della borsa rubata

