Inter – Caso Icardi | parla Marotta | “su di lui ci siamo espressi in modo esplicito”

Il sospetto bendato diventa un caso Internazionale : La notizia della foto di Gabriel Christian Natale Hjorth bendato nella caserma dei carabinieri sta facendo il giro del mondo, forse molto più della notizia dell'uccisione del carabiniere Mario Cerciello Rega avvenuto il 26 luglio, omicidio di cui proprio Hjorth, con il suo amico Edgar Finnegan Lee, è accusato, accuse che si basano proprio sulla testimonianza dei due.La CNN ha addirittura aperto il suo sito web con la foto di Natale Hjorth ...

Il Napoli e il caso Pépé - il calcio finirà per essere strozzato da procuratori e Intermediari : Serve una reazione del sistema Lega calcio, federazione, presidenti e dirigenti di società, tecnici e calciatori ormai non contano più nulla. Il mondo del calcio è finito interamente nelle mani di figure non ben definite. Chi li chiama procuratori, chi intermediari, chi agenti… Si tratta sostanzialmente di figuri che lucrano in modo spropositato attraverso la compra-vendita dei calciatori. Facendo aumentare in modo esponenziale i prezzi e ...

Le parole di Conte sul caso Lega-Russia «mi Interessano men che zero» - dice Salvini : Il leader della Lega stamattina non aveva molta voglia di parlare del discorso del presidente del Consiglio

Matteo Salvini sui fondi russi : "Le parole di Conte mi Interessano meno di zero. Il caso Russia? Un fantasy" : "Le parole di Conte mi interessano meno di zero". Matteo Salvini non si fa intimorire dal premier e commenta così le parole pronunciate dal presidente del Consiglio in Senato durante l'informativa sul caso russia-Lega. "Mi alzo ogni mattina per andare al Viminale per lavorare, io finché posso far le

Nucleare Saluggia : due esposti ai carabinieri - un’Interrogazione e un’inchiesta - ma i rifiuti radioattivi Interrati restano un caso : Due esposti ai carabinieri, un’interrogazione parlamentare e un’inchiesta della Procura della Repubblica. Eppure sono ancora molte le domande senza risposta nella vicenda dei rifiuti radioattivi che, come segnalato da un operaio nel 2017, sono stati interrati in una delle due aree in cui è diviso il sito Nucleare di Saluggia (Vercelli), quella industriale del sito ex Sorin. Lo confermano le parole pronunciate dal presidente della Commissione ...

Lega : Raciti (Pd) - 'Salvini cede a pressioni russe - Interrogazione su caso Lukoil' (2) : (AdnKronos) - La lettera, spiega Raciti, "sollecita un intervento, non tanto perché ci sono ragioni di ordine pubblico, ma perché questi scioperi così fastidiosi stanno facendo perdere un sacco di soldi alla raffineria. Poi lo sai, 'Caro Matteo', noi siamo sempre gentili con voi, 'cerchiamo sempre d

L’Intervento di Conte sul caso Russia-Lega : Il presidente del Consiglio parlerà alle 16.30 del presunto finanziamento illecito di cui si è molto scritto nelle ultime settimane, Salvini non ci sarà

Inter - Zhang stufo del caso Icardi : non sarà ceduto per meno di 60 milioni : La questione Mauro Icardi continua a tenere banco in casa Inter. Il futuro del centravanti argentino, infatti, potrebbe essere strettamente legato anche alle prossime mosse di mercato della società nerazzurra. Il giocatore non ha seguito la squadra in tournéé in Asia, restando a Milano facendo un lavoro specifico per cercare di rimettersi in forma. Durante il ritiro a Lugano, infatti, è sembra in ritardo di condizione rispetto ai propri ...

Caso Siri - Luigi Di Maio : “I nostri no servono ad aggirare Interessi loschi intorno al governo” : "Questa storia di Arata è inquietante. Diceva che siamo dei “rompic...” mentre parlava con la mafia. Un’altra medaglia al valore per il MoVimento 5 Stelle. Vedete che facciamo bene a dire NO quando serve? Anche perché di mio ho sempre diffidato da chi dice di SÌ a tutto e a tutti": così Luigi Di Maio torna sulla vicenda dell'imprenditore Paolo Arata, coinvolto nel Caso Siri.Continua a leggere

Caso Arata - nuove Intercettazioni : "I politici? Sono come le banche - quando li usi devi pagarli" : Le nuove intercettazioni svelano come, nei giorni decisivi per la formazione del governo, il faccendiere Francesco Paolo Arata, all'epoca consulente di Salvini per l’energia, ebbe un ruolo determinante per la nomina del sottosegretario alle Infrastrutture Armando Siri, oggi indagato per corruzione

Caso Siri - Arata Intercettato : i politici quando li usi paghi : Caso Siri, Arata intercettato: i politici quando li usi paghi In alcune intercettazioni, l'imprenditore fa riferimento al rapporto con l’ex sottosegretario leghista e si vanta di averne sostenuto l'ingresso nel governo. Avrebbe anche cercato di far avere un incarico agli Esteri al figlio. Ira Di Maio: “Fatto ...

Caso Siri - Arata Intercettato "Salvini ha chiamato casa nostra..." : "Ieri sera c'è stato Armando da noi, Di Maio vuole andare alle attività produttive". Così Paolo Arata, ex parlamentare di Forza Italia indagato per corruzione, parlava con il figlio Francesco il 23 maggio dello scorso anno. Il dialogo compare nell'informativa della Dia di Trapani. "Che... Segui su affaritaliani.it

Caso Siri - Arata Intercettato : “I politici come banche - li usi e paghi. Nel dl rinnovabili faccio mettere quello che voglio” : “Ci mettiamo mano al 100% al decreto sulle rinnovabili, l’ho fatto bloccare. Facciamo mettere quello che vogliamo“. L’imprenditore Paolo Arata parlava così al figlio Francesco mentre era intercettato dalla Dia di Trapani il 17 maggio 2018. L’ex deputato di Forza Italia ed ex consulente della Lega per l’energia si sentiva “forte della provata disponibilità di Armando Siri“, scrivono gli inquirenti. ...