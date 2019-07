Infortunio Courtois | tegola Real Madrid | da chiarire i tempi di recupero | ma il portiere

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 29 luglio 2019), molto sfortunato ilche perde anche ildopo Brahim, Mendy, Asensio e Jovic. L’estremo difensore belga ha riportato una distorsione di grado secondo alla caviglia sinistra e salterà la Audi Cup a Monaco di Baviera. I blancos non hanno precisato idima per i media spagnoli il calciatore rischia un mese di stop e potrebbe perdersi la prima gara di campionato del 17 agosto a Vigo contro il Celta.L'articolo: dadi, ma ilrischia CalcioWeb.

