“I suoi sforzi non sono bastati” Tragico lutto nel cinema | l’amato attore è morto

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 29 luglio 2019)nel mondo del. Èa 85 anni un mito del genere “spaghetti western”. ÈGeorge Hilton, l’uruguaiano naturalizzato italiano, che tutti ricordano non solo per i film western ma anche per i thriller e gli horror italiani, quelli degli anni ’60, ’70 e ’80. Jorge Hill Acosta y Lara, questo il suo vero nome, era sbarcato nelitaliano agli inizi degli anni ’60. Tra ipersonaggi più noti, Allelujah, Tresette e Sartana. Ma negli ultimi tempi si era dedicato anche ad altro. Era apparso per esempio in “Fuochi d’artificio” di Leonardo Pieraccioni e nel cinepanettone “Natale in crociera”. A dare l’annuncio della sua scomparsa è stata la compagna Gabriella sul profilo Facebook dell’: “George ha fatto il possibile per stare bene – si legge nel lungo post condiviso dalla donna – voleva stare con la sua ...

