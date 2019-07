Diritti tv | via libera della Lega di a alla trattativa con Mediapro

(Di lunedì 29 luglio 2019) L'Assembleadi Serie A conferma il suo interessecreazione di un canale televisivo in proprio e, pur non approvando l'offerta

Dalla Rete Google News

MBnews

24 Luglio 2019. Filippo Panza. AddThis Sharing Buttons. Share to Facebook FacebookShare to Twitter TwitterShare to WhatsApp WhatsAppShare to E-mail E- ...