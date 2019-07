Torino | nigeriano aggredisce poliziotti ma torna subito libero

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 28 luglio 2019) Federico Garau Lo straniero, con permesso di soggiorno per motivi umanitari scaduto a maggio, è stato condannato a 6 mesi con sospensione della pena. Davanti al giudice si è scusato: "Avevo paura, non lo farò più" È giàto a piedeildi 28 anni che durante lo scorso giovedì aveva opposto strenua resistenza ad un controllo effettuato da una pattuglia dia Barriera di Milano (), scagliandosi contro di loro ed aggredendoli. Gli agenti, tra l'altro, erano stati minacciosamente circondati da un folto gruppo di altri extracomunitari accorsi in strada, tra largo Giulio Cesare e Corso Palermo, per dar man forte al 28enne ed impedire che fosse arrestato. Prima dell'arrivo risolutivo dei rinforzi sul posto, sia da parte dei carabinieri che della polizia, era stato fondamentale l'intervento di alcuni privati cittadini, che avevano aiutato gli ...

