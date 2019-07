Liverpool-Napoli 0-2 primo tempo | gol di Insigne e Milik

Fonte : ilnapolista

(Di domenica 28 luglio 2019) Lo scorso anno, di questi tempi, finì 5-0 per il. Si giocò a Dublino. Oggi si gioca a Edimburgo e ilfinisce 2-0 per il. È sempre calcio di luglio, però è sempre meglio vincere che perdere. Siasiacon molte assenze. Klopp senza il tridente Manè Salah Firmino,senza – tra gli altri – Koulibaly, Fabian, Allan. Ancelotti propone Callejon in mediana al fianco di Zielinski (e lo spagnolo non smette di sorprendere), Verdi a destra,a sinistra e davantie Mertens. La partita in sé non dice granché. Ritmi ovviamente non alti. Possesso palla, ripartenzeche proprio in contropiede va in rete con Lorenzoche da fuori area pesca l’angolino basso alla sinistra di Mignolet. È il 18esimo del. Al 29esimo il raddoppio,sulla sinistra, crossa al centro ein spaccata ...

