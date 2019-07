Dani Osvaldo e Veera Kinnunen stanno insieme dopo Ballando | è finita con Stefano Oradei

Veera Kinnunen e Dani Osvaldo - foto di famiglia con il fratello di lui e la fidanzata. Fan furiosi : «La storia non durerà» : Veera Kinnunen e Dani Osvaldo, foto di famiglia con il fratello di lui e la fidanzata. Fan furiosi: «La storia non durerà». A pochi giorni dalla bufera social scoppiata con la...

Dani Osvaldo e Veera Kinnunen - scoppia l’amore : la foto social del bacio rivelatore : La foto che li ritrae mentre si baciano – e che quindi ufficializza la loro storia d’amore – ha già fatto il giro di internet: è sbocciata la passione tra Pablo Daniel Osvaldo, il rocker argentino ex centravanti di Roma, Fiorentina, Inter e Southampton, e la sua ballerina-partner della trasmissione, la biondissima Veera Kinnunen. Della serie: galeotto fu Ballando con le stelle, una volta di più. Inevitabilmente, però, la ...

Veera Kinnunen e Dani Osvaldo stanno insieme - ma il web si schiera con Oradei : Veera Kinnunen e Dani Osvaldo sono usciti allo scoperto. La maestra di Ballando con le Stelle ed il suo allievo, si sono fidanzati ufficialmente. I due hanno annunciato l’inizio della relazione tramite un selfie di coppia, pubblicato sul profilo Instagram della ballerina coreografa. Lui invece, per rendere noto il fidanzamento, ha scelto una foto durante un pranzo in famiglia in cui compare anche la svedese....Continua a leggere

Dani Osvaldo e Veera Kinnunen - aveva ragione l’ex Stefano Oradei (costretto a chiedere scusa in diretta tv) : i due stanno insieme : aveva ragione Stefano Oradei: è scoppiato l’amore tra Dani Osvaldo e Veera Kinnunen. L’ex calciatore italo-argentino aveva partecipato lo scorso marzo a Ballando con le stelle in coppia con la ballerina finlandese, suscitando fin da subito una serie di pettegolezzi. Il feeling sulla pista da ballo non era passato inosservata, tanto che prima Oggi e poi Dagospia avevano riportato la notizia di una vicinanza sospetta: “Io e Dani ...

