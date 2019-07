Ragusa | anziani con Alzheimer maltrattati in casa di riposo | “Mi fai schifo | ti ammazzo”

Ragusa - tre arresti per maltrattamenti ad anziani in casa di riposo : “Mi fai schifo - puzzi come una bestia - ti ammazzo” : “Animale”, “capra” ed ancora “mi fai schifo”, “puzzi come una bestia”, “sei pazza”, “scema, incrasciata (sporca ndr)”. Sono solo alcuni degli insulti registrati dagli investigatori delle tre donne arrestate all’alba di oggi dalla Polizia di Stato di Ragusa in una casa di riposo. Le destinatarie di quegli insulti sono le donne ospiti della casa di riposo, molte delle quali ...

Maltrattamenti ad anziani in casa di riposo a Ragusa FOTO e VIDEO : La polizia di Ragusa, su disposizione del Gip presso il Tribunale e su richiesta della Procura della Repubblica, ha eseguito 3 misure cautelari

Una casa di riposo di Ragusa era un inferno per gli anziani : Due donne sono state messe agli arresti domiciliari e una sottoposta all'obbligo di firma per maltrattamenti ai danni di anziani, ospiti di una casa di riposo di Ragusa. La Procura della Repubblica di Ragusa, analizzate le violenze verbali e fisiche ai danni degli anziani, ha richiesto ed ottenuto misure cautelari nei confronti delle indagate. Gli anziani chiedevano aiuto per ore, ma le tre donne che dovevano aiutare gli anziani in una casa ...

Ragusa - anziani maltrattati : 3 misure : 8.38 Urla,schiaffi,umiliazioni nei confronti di anziani ospiti della casa di riposo. Anche botte,spinte, insulti a malati di Alzheimer. Dopo un'indagine nata da una denuncia,la Squadra mobile di Ragusa ha notificato 3 misure: domiciliari per 2 donne, obbligo di presentazione in questura per un'altra. Sono accusate di maltrattamenti ad anziani. Decisive telecamere e microspie collocate nella struttura:la polizia ha ascoltato le richieste di ...