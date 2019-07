Nelle prove del Gp di Germania è disastro Ferrari 

VIDEO Incidenti Bottas - Verstappen - Vettel : quanti botti Nelle prove libere del GP d’Austria : Il venerdì del Gran Premio d’Austria 2019 di Formula Uno, e più nello specifico la seconda sessione di prove libere, non ha certo fatto annoiare gli spettatori. Gli errori sono stati numerosi, ed i piloti hanno dovuto fare i conti loro malgrado con le vie di fuga del Red Bull Ring. Chi è andato peggio, senza alcun dubbio, sono stati Max Verstappen e Valtteri Bottas che hanno concluso la loro FP2 contro le protezioni del circuito. Entrambi ...

VIDEO Charles Leclerc - contatto con Giovinazzi : incomprensione Nelle prove libere del GP d’Austria : Charles Leclec ha siglato il miglior tempo nelle prove libere 2 del GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari ha avuto la meglio su Valtteri Bottas e su uno spento Lewis Hamilton ma anche il monegasco ha avuto un momento critico a Spielberg, in curva 1 si è infatti toccato con Antonio Giovinazzi: fortunatamente un contatto di poco conto che non ha causato problemi alla vettura, un’incomprensione che comunque ...

VIDEO Max Verstappen distugge la Red Bull - brutto incidente Nelle prove libere del GP d’Austria : Max Verstappen si è schiantato contro un muro nelle prove libere 2 del GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale F1. L’olandese è andato a sbattere a metà della sessione e ha distrutto la sua Red Bull prima che Valtteri Bottas lo imitasse con la Mercedes. Di seguito il VIDEO dell’incidente di Max Verstappen nelle prove libere 2 del GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale F1. VIDEO incidente MAX Verstappen GP AUSTRIA ...

VIDEO Caduta Jorge Lorenzo - bruttissimo highside Nelle prove libere del GP d’Olanda. Trauma dorso-lombare e ospedale : Jorge Lorenzo si è reso protagonista di una bruttissima Caduta durante le prove libere 1 del GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il centauro della Honda è incappato in un pauroso highside che gli ha provocato un Trauma dorso-lombare, per accertamenti lo spagnolo è stato portato all’ospedale di Assen dove verrà sottoposto a una TAC e a una risonanza magnetica in modo da poter escludere ulteriori problemi fisici. Si attendono ...

LIVE Tiro con l’arco - Mondiali 2019 in DIRETTA : l’Italia si gioca il pass olimpico Nelle prove a squadre. Sergio Pagni ko - avanzano Marcella Tonioli e Irene Franchini : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.00 Le sfide prenderanno il via alle ore 13.30 12.58 A questo punto la concentrazione passa al programma a squadre. 12.55 Sergio Pagni BEFFATO ALLO SPAREGGIO. Chauhan chiude con un 10 contro il 9 del nostro portacolori. 12.51 Sergio Pagni e Rajat Chauhan chiudono in parità 146-146 dopo un incredibile 30-30! Si va agli spareggi. 12.50 Irene Franchini AVANZA! 143-131 alla namibiana Elisabeth ...

LIVE Tiro con l’arco - Mondiali 2019 in DIRETTA : l’Italia si gioca il pass olimpico Nelle prove a squadre. Sergio Pagni - Marcella Tonioli e Irene Franchini avanzano : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.51 Marcella Tonioli chiude facilmente contro la singaporiana Angeline Jia Hui Lee per 141-127. Nell’ultimo round 30-29 per la nostra rappresentante. 11.50 Sara Ret non riesce nella rimonta e chiude 140-143 contro la britannica Ella Gibson. Nell’ultimo round 28-27 per la rivale che avanza nel tabellone. 11.48 Irene Franchini ce la e vince 144-135 contro la neozelandese Chloe ...

LIVE Tiro con l’arco - Mondiali 2019 in DIRETTA : l’Italia si gioca il pass olimpico Nelle prove a squadre. Sergio Pagni avanti nel compound maschile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:00 Questi i confronti delle nostre portacolori: Sara Ret-Ella Gibson (GBR) Irene Franchini-Chloe Underdown (NZL) Marcella Tonioli-Angeline Jia Hui Lee (SGP) 10:55 Tra poco, dunque, la fase di riscaldamento per quanto riguarda gli incontri del compound femminile 10:49 Non ce la fa Viviano Mior, che trova il 10, ma è ancora più centrale la freccia di Hidalgo, che dunque supera il primo ...

LIVE Tiro con l’arco - Mondiali 2019 in DIRETTA : l’Italia si gioca il pass olimpico Nelle prove a squadre. Si inizia con il compound : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:19 Cominciano in svantaggio Mior e Pagnoni (28-30), in parità invece Pagni (30-30) 10:15 E dunque si comincia con la giornata odierna! 10:10 Questi gli accoppiamenti dei tre italiani impegnati nel compound: Sergio Pagni-Roman Haefelfinger (SUI) Federico Pagnoni-Akbarali Karabayev (KAZ) Viviano Mior-Antonio Hidalgo (MEX) 10:05 Si comincia tra dieci minuti con i primi turni del compound ...

LIVE Tiro con l’arco - Mondiali 2019 in DIRETTA : l’Italia si gioca il pass olimpico Nelle prove a squadre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma odierno – Gli azzurri ai raggi X – Criteri di qualificazione alle Olimpiadi 2020 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della terza giornata dei Campionati del Mondo 2019 di Tiro con l’arco, in corso di svolgimento nella cittadina olandese di ‘s-Hertogenbosch. La rassegna iridata entra definitivamente nel vivo con la giornata più importante dell’anno in ...