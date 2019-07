Whatsapp | i messaggi diventano prova processuale

I messaggi SMS e di Whatsapp possono essere usati come prova in un processo : Una recente sentenza della Corte di Cassazione apre le porte a nuovi scenari nei processi, nei quali potrebbero essere ammessi i messaggi digitali. L'articolo I messaggi SMS e di WhatsApp possono essere usati come prova in un processo proviene da TuttoAndroid.

Whatsapp ti farà ascoltare i messaggi vocali dalle notifiche : WhatsApp continua a cambiare. L'app di messaggistica, controllata da Facebook, sta per introdurre una serie di novità in un corposo aggiornamento che dovrà sistemare alcuni bug, ottimizzare le prestazioni e prepararsi all'arrivo dei nuovi sistemi operativi in autunno – iOS 13 e Android Q. Ma, accanto alle correzioni minori, il gruppo di Menlo Park ha deciso di inserire la possibilità di ascoltare un messaggio ...

Novità per i messaggi vocali Whatsapp : sarà possibile negare di averli ascoltati : Da non perdere la prossima Novità in arrivo per i messaggi vocali WhatsApp. Le tanto odiate e spesso lunghissime note audio che in molti si scambiano sull'app di messaggistica sono in procinto di essere investite da un cambiamento importante, in primis disponibile per iPhone e in un secondo momento di certo anche per Android. Per i messaggi vocali WhatsApp, si accinge ad essere modificata la natura stessa delle note: queste si presenteranno ...

Messaggi vocali Whatsapp - la novità che rivoluziona l'app : WhatsApp è stato immutato per tanto, troppo tempo. Ma finalmente è arrivato il momento di cambiare. Gli sviluppatori della popolare piattaforma di Messaggistica sono infatti al lavoro su una caratteristica che dovrebbe presto vedere la luce sui dispositivi mobili della casa di Cupertino: è la possibilità di ascoltare i Messaggi vocali direttamente dal centro notifiche. A riferirlo, come di consueto, è la comunità di beta tester che fa capo a ...

Truffe online - ultima frontiera : il messaggio di Whatsapp che ti può rovinare : In «Totò truffa», un film datato 1961, Totò e Nino Taranto cercavano di raggirare un ricco turista americano in vacanza nella Capitale, tentando di vendergli nientemeno che la Fontana di Trevi. Può apparire paradossale, uno sketch da film comico, eppure di Truffe epocali nella vita reale ne sono sta

Whatsapp - 10 alternative per messaggiare gratis : WhatsApp, 10 alternative per messaggiare gratisiMessageViberWeChatInstagram DirectSkypeTelegramLineKikSignalSe dovessimo stilare una classifica delle azioni più frequenti che svolgiamo ogni mattina al nostro risveglio, probabilmente l’atto di accendere lo smartphone e controllare l’arrivo di nuovi messaggi si attesterebbe ai primi posti e, sicuramente, tra le applicazioni consultate con maggiore priorità ci sarebbe WhatsApp. Con ...

Whatsapp - ecco come recuperare i messaggi cancellati : Whatsapp non garantisce una funzione di recupero per i messaggi eliminati, ma su Google Play esiste un’applicazione che permette di farlo

Come programmare invio messaggi Whatsapp : Avete intenzione di inviare dei messaggi a determinati contatti in orari e giorni specifici, ma temete di dimenticarvene? In questa guida infatti vedremo quali sono le migliori app, disponibili sia su Android che su iOS, leggi di più...

Whatsapp - segreto per recuperare i messaggi cancellati : Esiste un metodo segreto ma legale e gratuito per recuperare i messaggi cancellati appositamente su Whatsapp. WAMR, App gratuita

Ufficiale l’addio di Whatsapp a Windows Phone : stanno arrivando i primi messaggi sui Nokia Lumia : La notizia è praticamente Ufficiale già da qualche settimana, ma l'addio di WhatsApp a Windows Phone ora fa registrare uno step in più. Oggi 18 giugno, infatti, viene segnalata la distribuzione di un messaggio diramato dal team che si occupa dello sviluppo dell'app a tutti coloro che si ritrovano con un device interessato. Inevitabile che il discorso ricada in primis sui Nokia Lumia, soprattutto quelli che hanno fatto registrare volumi di ...

Arriva Whatsapp su iPad : novità di messaggistica : Con il lancio di iPadOS, il sistema operativo realizzato appositamente per i tablet Apple, Whatsapp potrebbe funzionare senza grossi problemi

Presto messaggi Whatsapp condivisi via Facebook o è solo un bug? : I messaggi WhatsApp potranno Presto essere condivisi via Facebook con una sorta di corsia preferenziale per il social e non verso altra piattaforma? Un comando specifico all'interno delle chat dell'applicazione di messaggistica consentirà di effettuare l'operazione in modo pratico e veloce? Facciamo chiarezza, dopo che nell'ultima versione beta del servizio per Android è appunto comparsa la specifica funzione. La situazione attuale è la ...

A bruciapelo i problemi Whatsapp del 3 giugno - invio messaggi impossibile o ritardato : Come per ogni down che si rispetti, i problemi WhatsApp di questa sera 3 giugno arrivano inattesi in fascia serale. Magari in un momento di relax dopo una faticosa giornata, non sono pochi coloro che stanno riscontrando anomalie nell'invio di messaggi che non vengono affatto spediti ai contatti o al più, l'operazione avvienedavvero lentamente. Una esatta panoramica dei problemi WhatsApp di questi minuti ce la fornisce il sito Downdetector.it ...

Whatsapp - nuovi trucchi per messaggiare off line : Esistono nuovi trucchetti per messaggiare su Whatsapp offline per sfuggire agli sguardi indiscreti. Ecco tutti i consigli utili