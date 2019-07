Google sta implementando l’estrazione automatica dei codici di verifica dagli SMS

Ecco come usare Google Keep (anche con la voce) per le liste della spesa senza Google Assistant : Se desiderate sfruttare Google Keep per creare le liste della spesa anche con la voce, c'è una soluzione fai-da-te molto semplice. Scopriamola insieme L'articolo Ecco come usare Google Keep (anche con la voce) per le liste della spesa senza Google Assistant proviene da TuttoAndroid.

Death Stranding su Google Stadia? Hideo Kojima incontra Jade Raymond e accende i rumor : Il fascino di un nuovo progetto lontano da Metal Gear Solid e da Konami, un immaginario che attraverso diversi trailer ha mostrato un fascino innegabile e tanto hype tipico di un progetto made in Kojima. Moltissimi possessori di PS4 attendono con impazienza l'8 novembre per una marea di motivi e Death Stranding ha il potenziale (nonostante non si sia visto poi moltissimo) per essere uno dei più grandi videogiochi di questa fine generazione.Nel ...

Otto impostazioni Google da regolare subito per il bene della vostra privacy : Quali sono le impostazioni più importanti a proposito della privacy su Google da regolare subito per tutelare adeguatamente i nostri dati personali ed evitare che tutti, ma proprio tutto, sia bellamente tracciato, archiviato online e, per vie traverse o meno (per responsabilità diretta dell'utente o meno) aperto a occhi indiscreti? Più ci si addentra nella […]

Google Go accoglierà presto Google Assistant Go e Google Lens : Google Go si prepara ad accogliere nuove funzionalità: presto al suo interno saranno integrati un accesso diretto ad Assistant Go e un collegamento a Google Lens. Ecco le ultime novità pensate per migliorare Android Go.

Google testa nuovi look per la barra di ricerca sui dispositivi Android : Google sta conducendo una nuova serie di test di tipo A/B sulla barra di ricerca nei dispositivi Android, con nuovi metodi oper attirare l'attenzione dell'utente.

Google Assistant ora risponde in modo più morbido dopo lo spegnimento delle luci smart in camera : Quando si chiede a Google Assistant di spegnere le luci di notte prima di addormentarsi, l'azione genera una conferma verbale dal tono piuttosto scocciante da parte dell'assistente virtuale. Google sta ora sostituendo quella risposta con una semplice suoneria per evitare che le luci si spengano e l'utente rimanga sveglio.

JBL Link Bar arriva sul mercato e fonde Android TV con Google Assistant in una soundbar : JBL Link bar è un dispositivo che si collega al televisore tramite un unico cavo e fornisce l'esperienza di Android TV con in aggiunta un audio di qualità

È fatta - Google Assistant ora può leggere gli appuntamenti sul calendario in G Suite : Finalmente c'è l'intesa fra Google calendario e Google Assistant. L'assistente di Big G è ora in grado di leggere gli appuntamenti del calendario in G Suite, novità in roll out per tutti.

Google testa un nuovo look per la barra di ricerca con le icone di Discover e Google Lens : Google sta portando avanti dei test per rinnovare il look e le funzionalità della barra di ricerca dell'app che porta il suo nome.

Google Assistant sta testando l'invio dei messaggi senza dover sbloccare lo smartphone : Un test A/B lato server di questa settimana attiva la possibilità di inviare messaggi di testo tramite Google Assistant direttamente dalla schermata di blocco specificando il destinatario e il contenuto del messaggio senza la necessità di sbloccare lo smartphone.

Google acquista volti a 5 dollari per migliorare il suo sistema di sblocco del telefono : Da tempo si susseguono indiscrezioni secondo cui il team di Google è al lavoro su una nuova versione del sistema di sblocco con viso per i suoi smartphone Pixel

Google Stadia in futuro arriverà sui dispositivi e i browser più popolari in commercio. : Google questa settimana ha condiviso nuovi dettagli su Stadia. Durante un AMA (ask me anything) su Reddit, il senior producer Andrey Doronichev ha spiegato che al lancio il servizio sarà disponibile solo su Chrome e dispositivi first party, ovvero Chromecast e gli smartphone Pixel.Il motivo di questa scelta risiede nella volontà della compagnia di offrire un'esperienza ottimizzata al meglio ai propri consumatori. Di conseguenza inizialmente ...

Google Stadia sulla cresta dell'onda - ma cosa succede ai giochi se il progetto fallisce? : Con Google Stadia l'industria videoludica mira a fare un salto nel futuro. Le tecnologie messe in campo dal colosso statunitense sono infatti pronte a modificare in maniera radicale lo scenario per quanto concerne i videogiochi, nonostante i tempi più o meno lunghi che si prospettano per il compiersi di questa vera e propria rivoluzione. Se da un lato l'impegno da parte di Google è innegabile, dall'altra è purtroppo doverosa da constatare ...

Google Assistant introduce anche i podcast negli aggiornamenti : Google Assistant collabora con Google podcasts per avvisarci di podcast lasciati a metà, e darci la possibilità di terminarli: tutto nella sezione aggiornamenti.