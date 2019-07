Davide muore a 4 anni in piscina davanti agli sposi Aperta l' inchiesta | il bagno era

Scontro auto moto! Lo chef Davide Biuso muore in un incidente a Taormina : La vittima dello schianto è Davide Biuso, un trentatreenne originario di Mascali e chef in un ristorante del centro storico di Taormina. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la vettura stava svoltando e il centauro che era dietro non ha fatto in tempo a frenare. L'impatto è stato così violento da sbalzarlo a diversi metri di distanza sull'asfalto.