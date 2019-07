Fonte : ilfoglio

(Di giovedì 25 luglio 2019) Milano. La parola che descrive meglio il fallimento del voto di fiducia per la formazione del governo in Spagna è incredulità. Non ci volevano credere gli analisti politici, che da mesi pronosticavano per il socialista Pedrouna strada facile verso la Moncloa, il palazzo presidenziale di Mad