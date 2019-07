Prova a volare sul canale della manica con il flyboard ma cade dopo pochi minuti

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 25 luglio 2019) Franky Zapata ha perso la sua scommessa. Il francese ‘uomo volante’ è precipitato in acqua durante la trasvolataa bordo, la tavola a turboreazione da lui inventata.Il quarantenne francese è caduto in mare qualche minutola partenza dalle coste francesi ed è stato subito soccorso. In volo con Zapata sugli Champs-Elysées: la ripresa è in soggettiva L’intenzione di Zapata era quella di arrivare a Saint Margaret’s Bay, a Dover, 100 annil’impresa di Louis Bleriot , primo trasvolatore del. Ilè una sorta di ‘hoverboard’ di sua invenzione, spinto da cinque reattori alimentati da cherosene e controllato dai movimenti del corpo. Il ministeroDifesa francese, che lo ha fatto esibire sugli Champs Elysees, il 14 luglio ...

