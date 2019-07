La Scala dei Turchi è la spiaggia più condivisa su Instagram

Fonte : direttasicilia

(Di giovedì 25 luglio 2019) Ladeia Realmonte è stata eletta la regina di. La meravigliosasiciliana si trova al primo posto della classifica stilata dal motore di ricerca per case vacanza Holidu. Il sito ha un sistema che intreccia il numero di hashtag utilizzati sue la disponibilità di case vacanza in questo luglio. E la magica e meravigliosadi Realmonte è l’indiscussa regina. La falesia bianca in provincia di Agrigento, con i suoi contrasti tra bianco e turchese, è in assoluto la più gettonata dagli utenti del social: conta più di 108.200 hashtag su. Ladeiè unada non perdere assolutamente a Realmonte. Prende il nome dalla bianchissima scogliera a scalinata che caratterizza la baia. Laè caratterizzata da un suggestivo contrasto cromatico creato dalladalla sabbia scura, il bianco della scogliera ...

