Fonte : ilfogliettone

(Di giovedì 25 luglio 2019) Le autorità della Corea del Sud hanno fatto sapere che Pyongyang hato dueverso il Mare delper protestare contro le esercitazioni militari congiunte tra Seoul e Washington, complicando gli sforzi per rire i negoziati sul programma nucleare. Gli Stati Uniti hanno precisato più tardi che si è trattato di. Il, da parte sua, ha definito il lancio "estremamente spiacevole". Quello odierno è il primo teststico dall'incontro improvvisato del mese scorso tra Donald Trump e Kim Jong Un nella zona demilitarizzata (DMZ) che divide la penisola coreana. In quella occasione il presidente degli Stati Uniti e il leaderno hanno concordato di riprendere i colloqui, ma questo impegno non si è ancora concretizzato e Pyongyang ha recentemente ammonito che il processo potrebbe bloccarsi se le manovre militari congiunte tra la ...

ilfogliettone : Kim si risveglia, Nordcorea lancia due missili a corto raggio sul Mar del Giappone - -