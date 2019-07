CorSport | Le possibili scelte di modulo di Ancelotti con Pépé e Icardi

Addio Hysaj e Mario Rui - CorSport - individuati i 3 possibili sostituti : i profili : Addio Hysaj e Mario Rui, ‘Il Corrriere dello Sport’ scrive i 3 possibili sostituti Addio Hysaj e Mario Rui, i terzini del Napoli con la valigia pronta dopo, rispettivamente, 3 e 4 stagioni in maglia azzurra. Per il portoghese, che ha un prezzo più accessibile, il maggior pretendente è il Torino. Mentre per l’ albanese finora solo rumors. Per sostituirli, continua il casting del Napoli, con soprattutto tre profili sul taccuino ...

CorSport : le cessioni possibili e il gruzzoletto che aiuterebbe il mercato in entrata : Per il mercato in entrata è fondamentale il ruolo delle cessioni. Il Corriere dello Sport ricostruisce il quadro dei giocatori in uscita e le trattative in corso. In primo luogo Simone Verdi. Al Napoli è costato 25 milioni e il club ora vorrebbe ricavare dalla sua vendita il più possibile, cercando di non perdere troppo. Il Torino ha offerto 20 milioni compresi i bonus, ma il club di De Laurentiis insiste a chiederne 25. Nei prossimi giorni, ...