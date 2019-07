Tropea | niente bikini per strada | si rischia una multa di 500 euro

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Pietro Bellantoni Il sindaco Macri emana un'ordinanza che vieta ai turisti di girare scalzi o a torso nudo per le vie del centro. Stretta anche sui juke-box e i fiori freschi al cimitero Le 'chiappe', chiare o meno chiare, d'ora in poi si potranno mostrare solo al mare e in spiaggia. I turisti più accaldati e quelli più kitsch dovranno farsene una ragione. Perché aè ormai “vietato” circolare o sostare nel centro urbano “a torso nudo”, “in costume da bagno” o “scalzi”. È la svolta 'etica' disposta dal sindaco della famosa località balneare della Calabria, ogni anno meta di turisti da ogni parte del mondo. Giovanni Macrì detto “Nino”, eletto lo scorso ottobre, ha le idee chiare sul modo di amministrare la 'perla del Tirreno', dove “si verificano frequentemente comportamenti che vengono avvertiti dalla generalità delle persone come contrari al decoro e alla decenza ...

CalabriaPage : Tropea, niente fiori freschi al cimitero in estate. Lo ha deciso il sindaco - CosenzaPage : Tropea, niente fiori freschi al cimitero in estate. Lo ha deciso il sindaco - - - LameziaClick : Tropea, niente fiori freschi al cimitero in estate. Lo ha deciso il sindaco -